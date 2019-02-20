Son Dakika Haberleri: Bu Kişi Dağda Öylece Başının Üstüne Yığılmış Bir Yılan Buldu ve Yaklaştığında Gözlerine İnanmadı.

Bu Kişi Dağda Öylece Başının Üstüne Yığılmış Bir Yılan Buldu ve Yaklaştığında Gözlerine İnanmadı.

16 dakika önce

2013 yılında Avustralya'nın Queensland eyaleti Gold Coast bölgesinde yetkililer kene alarmı vermiş ve bölgedeki herkes son günlerde sıkça görülen kenelere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılmışlardır.

2013 yılında Avustralya'nın Queensland eyaleti Gold Coast bölgesinde yetkililer kene alarmı vermiş ve bölgedeki herkes son günlerde sıkça görülen kenelere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılmışlardır. Kene sezonunun açıldığını ise yerel halk bir pitonun her yerini kaplayan kenelerle anlamışlardır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:38 Kaynak: Youtube

Queensland, Avustralya, Genel
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