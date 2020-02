Bu kitap evinde hissedarlar sokak hayvanları - Son Dakika

Şişli'de yaklaşık 600 metrekare alan üzerinde açılan bir kitapevinin yöneticileri kitap satışlarından elde edilecek olan tüm karın sokak hayvanları için kullanacağını açıkladı. 10 gün önce başlanılan proje vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.



Daha önce kurduğu internet sitesiyle elde ettiği gelirleri sokak hayvanları için harcayan Kitapkoala sitesi yaklaşık 10 gün önce Şişli'de bir kitapevi açtı. Kitapevinden elde edilecek tüm gelirleri de sokak hayvanlarının bakımı için kullanacaklarını ilan eden kurum, sosyal farkındalık projesiyle beğenileri topladı. Yaklaşık 600 metrekare içerisinde bulunan dükkanda kitapların yanında müşterilerin ücretsiz olarak faydalanabildikleri kafeterya, dinlenme alanları, toplantı odaları, sergi alanları gibi alanlarda bulunuyor.



30 binden fazla kitaba ev sahipliği yapan kitapevine gelenler, hem hoş bir ortamda vakit geçiriyor hem de aldıkları ürünlerle sokak hayvanlarına destek oluyor. Ayrıca elde edilen karın sokak hayvanlarına gittiğinden emin olmak isteyen vatandaşlar internet sitesinden de yapılan harcamaları kontrol edebiliyorlar.



"Aslında bu sokak hayvanlarının acılarını dindirmek ve tedavilerini finanse etmeye yönelik bir hayal"



Kurdukları kar sistemi ile hem hayvanların sosyal güvenlik kurumu gibi çalıştıklarını hem de hayvanların kendilerinin patronu olduğunu dile getiren Selinay Şahin, "Öncelikle çok mutluyuz ve gururluyuz. Biz bütün karımızı sokak hayvanlarının tedavilerini finanse etmek için kullanıyoruz. Kurucu kadromuzun bir fikri bu. Aslında bu bir hayal. Sokak hayvanlarının acılarını dindirmek ve tedavilerini finanse etmeye yönelik. Kar konusunu açmak da fayda var. Kar, toplam gelirden toplam giderlerinizi çıkardığınızda elinizde kalan tutardır. Diğer şirketlere baktığımızda bu kar patrona gidiyor ya da yönetim kurulu ortaklarına gidiyor. Fakat biz de direk hayvanların tedavilerini finanse etmek için kullanılıyor. Bu bağlamda aslında biz hem hayvanların sosyal güvenlik kurumu gibi çalışıyoruz hem de hayvanlar bizim patronlarımız oluyor. İnanılmaz bir rağbet var" diye konuştu.



"Tek bir hayvan için bile bu yola çıkmaya değer olduğunu düşünüyoruz"



Şirketin her zaman karını sokak hayvanları için kullanacağını ifade eden Şahin, "Biz insanlarla bir arada olmayı çok seven bir ekibiz. Hem 600 metrekare ile Şişli'nin en büyük kitapevini açtık hem de müşterilerimizin ve misafirlerimizin ücretsiz kullanabilecekleri etkinlik alanları, toplantı odaları, sessiz çalışma odaları tasarladık. Şişli halkı bizi resmen bağırlarına bastılar. Açılışımız bünyesinde de bin liralık bir mama bağışı yaptık ve bu bağış barınaklara gitti. Her sokakta bir hayvan acı çekiyorsa ve o acıyı dindirebiliyorsak ne mutlu bize. Tek bir hayvan için bile bu yola çıkmaya değer olduğunu düşünüyoruz. Tedavi ettireceğimiz hayvanlardan elimizde kalan karla da kendi kliniklerimizi kurmak ve kendi barınaklarımızı açmak istiyoruz. Çünkü bu şirket her zaman bütün karını sokak hayvanlarına harcayacak" dedi.



"Müşteriler durumdan çok memnun"



Kitap alırken sokak hayvanlarına yardım edeceğini bilerek alacağını belirten Çetin Tokay, " Böyle bir kitap alanının olması çok güzel. Daha ilginç olanı ise kurumsal kimliği olan bir yerin gelirini sokak hayvanlarına ayırması beni çok mutlu etti. Çok heyecanlandırdı. Elbette buradan kitap alarak böyle bir şeye katkısı olacağını bilerek kitap alacağım. Bu da bir ayrıcalık olacak. Kitap alabileceğim birçok yer var ama seçimimi buradan yana yapacağım. Burayı tabi ki tavsiye ederim " şeklinde konuştu.



Sandra Behar ise, " Hayırlı olsun diyorum. Çok faydalı bir şey. Özellikle sokak hayvanları için çok faydalı. Çok ihmal ediliyorlar. Böyle bir şeyi bir kitap evi olarak ilk defa duydum. Buraya ilk defa geliyorum. Bayağı donanımlı ve geniş bir yer. Özellikle bugünü buraya ayırdım gezmek için" şeklinde konuştu. - İSTANBUL