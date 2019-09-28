Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ-BİR-SEN) Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eyleminin terörün bitmesine vesile olacağına inandığını söyledi.

TOÇ BİR-SEN Elazığ Şubesince Kültür Park Mamurat'ül Aziz salonunda düzenlenen divan toplantısına katılan Öztürk, yaptığı konuşmada, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de bu partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerini dün ziyaret ederek desteklerini ilettiklerini anımsattı.

Diyarbakır annelerinin başlattığı bu onurlu eylemin büyüyerek devam ettiğini ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:



"İnşallah bu kıvılcım terörün bitmesine vesile olacak öyle olacağına da inanıyorum çünkü yüreği yanan anaların o gözyaşları, inşallah onların hepsini gözyaşlarında boğacaktır. 40 yıldır bu ülkenin başına bela oldular. Hem askerimizi, polisimizi, insanımızı şehit ettiler, hepsine Allah'tan rahmet diliyorum, hem bu ülkenin kaynaklarının bir şekilde teröre gitmesine sebep oldular. Bu ülkenin kamu kaynaklarının, gelirinin orada heba olmasına sebebiyet verdiler, bunu çok iyi okumak gerekiyor. Bu sadece burada kurulmuş bir örgüt değil, uluslararası taşeron bir örgüttür. Bu ve benzeri illegal yapılara, örgütlere karşı biz Türkiye olarak birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi muhafaza etmek, birbirimize her geçen gün daha kuvvetli bir şekilde sarılmak mecburiyetinde olduğumuzu görüyoruz."



5. Dönem Toplu Sözleşme

Öztürk, 5. Dönem Toplu Sözleşme sürecine değinerek, Memur-Sen ailesi olarak bu süreci üyelerinin, çalışanlarının ve teşkilatlarının talimatları ve kararları doğrultusunda yürüttüklerini belirtti.



Nihayetinde masada Memur-Sen olarak yüzde 20'nin altına imza atmayacakları yönünde karar aldıklarını aktaran Öztürk, şöyle devam etti:



"Memur-Sen olarak yüzde 20'nin altına imza atmayacağımızı Genel Başkanımız ifade etti ama karar sahanın, tabanın ve çalışanların kararıdır. Biz sadece sahanın kararını masada sözlü olarak ifade ettik ve onun gereğini yerine getirdik. Süreç bitti mi? Hayır, süreç devam ediyor. Başkanımız da ifade etti, gerek 9688 sayılı yasayla ilgili yapılacak düzenlemeler, gerek daha önce açıklanmış olan 3600 ek göstergeyle sözleşmelilerin kadroya geçirilmesiyle, lisans tamamlamayla, fiili hizmetle ilgili ve benzeri toplu sözleşmede masaya taşıdığımız, sürecin devamı noktasında ısrar ettiğimiz birçok konunun bundan sonraki süreçte de takipçisi olacağız."