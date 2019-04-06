Bu Kız Benzin İstasyonunda Kameralar Olduğunu Bilmiyordu ... Bak Ne Yaptı !!
53 dakika önce
Bugün sizlere güvenlik kameralarına yakalanmış ilginç ve utanç dolu anlardan bahsedeceğiz.
Bugün sizlere güvenlik kameralarına yakalanmış ilginç ve utanç dolu anlardan bahsedeceğiz. Birçoğunu ilk kez göreceğiniz sıra dışı bu videoya hazırsanız başlayalım.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:57 Kaynak: Youtube
Amasya'da Cezaevi Firarisini, Arkasında Saf Tutan Polis Müdürü Tanıdı
Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den Belediye Borcu Açıklaması
Eşini Aldatan Koca, Otel Odasında Sevgilisiyle Yakalandı