Bu Kızlar Hem Güzel, Hem Açıkgöz, Hem Cesur!

Serinin onuncu kitabı Kusha ve İnciler, Nükhet Amanoel'in çevirisiyle, 7 yaş ve üstü tüm çocuklar için Can Çocuk raflarında.

Tıpkı sana benzeyen muhteşem kızların hikâyeleri… Güzel, Açıkgöz, Cesur Kızlar dizisi her kitabında farklı bir hikâye anlatıyor ama hepsinin merkezinde güzel, açıkgöz ve cesur kızlar yer alıyor. Can Çocuk Yayınları'nın Türkçeye kazandırdığı Kusha ve İnciler'de kahramanımız yine korkusuz bir kız çocuğu! Ödüllü yazar Beatrice Masini'nin kaleme aldığı seri, cesur ve akıllı kız çocuklarını, kendi yeteneklerini keşfetme konusunda yüreklendirmeye devam ediyor.

Kusha, Afrika'daki köyünden kaçırılıp Antik Roma'da köle olarak satılmış bir kız çocuğuydu.Bundan sonraki ömrünü hizmetçilik yaparak geçirecekti. Ne var ki bu kızın bir yeteneği vardı: Fazlasıyla becerikli ellere sahipti ve talihi parmaklarının ucunda gizliydi.