Bu Kızlar Hem Güzel, Hem Açıkgöz, Hem Cesur!
2 saat önce
Otuzun üzerinde kitaba imza atan ve yapıtları birçok dile çevrilen İtalyan yazar Beatrice Masini'nin 10 kitaba ulaşan "Güzel, Açıkgöz, Cesur Kızlar" dizisi genç okurları cesur ve açıkgöz kızların sıra dışı hikâyeleriyle buluşturuyor.
Serinin onuncu kitabı Kusha ve İnciler, Nükhet Amanoel'in çevirisiyle, 7 yaş ve üstü tüm çocuklar için Can Çocuk raflarında.
Tıpkı sana benzeyen muhteşem kızların hikâyeleri… Güzel, Açıkgöz, Cesur Kızlar dizisi her kitabında farklı bir hikâye anlatıyor ama hepsinin merkezinde güzel, açıkgöz ve cesur kızlar yer alıyor. Can Çocuk Yayınları'nın Türkçeye kazandırdığı Kusha ve İnciler'de kahramanımız yine korkusuz bir kız çocuğu! Ödüllü yazar Beatrice Masini'nin kaleme aldığı seri, cesur ve akıllı kız çocuklarını, kendi yeteneklerini keşfetme konusunda yüreklendirmeye devam ediyor.
Kusha, Afrika'daki köyünden kaçırılıp Antik Roma'da köle olarak satılmış bir kız çocuğuydu.Bundan sonraki ömrünü hizmetçilik yaparak geçirecekti. Ne var ki bu kızın bir yeteneği vardı: Fazlasıyla becerikli ellere sahipti ve talihi parmaklarının ucunda gizliydi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:55 Kaynak: Bültenler
Burcu Esmersoy'dan Yıllar Sonra Gelen Sümük İtirafı!
Furkan Andıç'a, Dilan Çiçek Deniz'i Unutturan Güzel! Dudak Dudağa Görüntülendiler
Ameliyattan Korkan Kadının Boynundan 1 Kilo 100 Gram Ağırlığında Guatr Çıkarıldı
281 Kişinin Yaşamını Yitirdiği Tsunami Sonrası Küçük Çocuk Enkaz Altından 12 Saat Sonra Kurtarıldı