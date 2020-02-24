Bu köftenin Türkiye'de örneği yok - Son Dakika

Novipazarlı Çetin Öztürk'ün işlettiği Maslak Hidden Garden Restaurant'ı diğer tüm restoranlardan ayıran özelliği Kuru etli Boşnak Köftesi. Bu köfteyi eğer denemediyseniz, Boşnak köftesi yedim diyemezsiniz.



İşletmeci Çetin Öztürk'ün verdiği bilgiye göre, köftenin içindeki kuru et (suho meso diyor) Novipazar'dan geliyor.



Öztürk, bu kuru etin buradaki kurutulmuş etler gibi fabrikasyon yöntemlerle değil tamamen doğal yöntemlerle ve Novipazar'ın kuru havası ile bu hale geldiğini belirtiyor. O yüzden füme etlerden ayırıyor ve daha sağlıklı olduğunu söylüyor.



Yarım daire şeklinde ve yaklaşık 200 gram kadar olan köftenin içinde kuru etin haricinde yine özel bir peynir bulunuyor.



Maslak Hidden Garden Restaurant'ın sahibi Çetin Öztürk, Türkiye'de insanların eti genelde iyi pişmiş istedikleri belirterek, "Aslında bizim köftemiz orta pişmiş yenmeli. Çünkü çok pişirildiği zaman içine koyduğumuz değerli peynir su gibi eriyebiliyor. Tavsiyem sipariş verilirken orta pişmiş tercih edilmesi" dedi.



Maslak Hidden Garden Restaurant'ın kuru etli Boşnak köftesi çok farklı lezzeti ile damakta o doğallık ve tarihi tatların duygularını estiren bir köfte. Öztürk, bu köfteyi yiyebilmek için şehir dışından, hatta yurt dışından gelen müşterilerinin de olduğunu söyledi. - İSTANBUL