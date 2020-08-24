Bu koltuğu görenler dönüp bir daha sadece arkasından bakabiliyor - Son Dakika

Bu koltuğu görenler dönüp bir daha sadece arkasından bakabiliyor

Bu koltuğu görenler dönüp bir daha sadece arkasından bakabiliyor "Koltuksiklet" Antalya yollarında test sürüşüne çıktı, görenler gözlerine inanamadı Araçlar üzerinde yaptığı sıra dışı projelerle gündeme gelen oto aksesuarcısı, bu sefer koltuktan motosiklet yaptı Motosiklet motorunu taktığı...

Bu koltuğu görenler dönüp bir daha sadece arkasından bakabiliyor

"Koltuksiklet" Antalya yollarında test sürüşüne çıktı, görenler gözlerine inanamadı

Araçlar üzerinde yaptığı sıra dışı projelerle gündeme gelen oto aksesuarcısı, bu sefer koltuktan motosiklet yaptı

Motosiklet motorunu taktığı koltuğa 3 teker koyan, direksiyonunu da bisikletten temin eden Tokmak, 4 vitesli ve 80 km hıza ulaşan koltuğun üzerinde test sürüşleri gerçekleştirdi

"Amacım valeye park ettirmek"

ANTALYA - Antalya'da aracının üstünü kesip havuza dönüştürdükten sonra trafikte havuz keyfi yapan, ardından da başka bir aracının üzerini teras gibi kullanarak bagaj kısmında mangal keyfi yapan oto aksesuarcısı Murat Tokmak (30), bu sefer koltuktan motosiklet yaptı. Tokmak, amacının koltuğu Konyaaltı sahiline getirerek valeye park ettirmek olduğunu söyledi.

Antalya'da emlak alım satım ve otomobil aksesuarı işiyle uğraşan Murat Tokmak, daha önce 3 bin liraya satın aldığı 1987 model otomobilin tavanını kesti ve aracın içini havuz haline getirdi. 3 bölümden oluşturduğu mini havuzla trafiğe çıkarak caddelerde dolaşan Tokmak, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis tarafından araç otoparka çekildi, Tokmak ise 2 bin 500 lira ceza yedi. Olaydan bir süre sonra Tokmak bu sefer aynı model başka bir otomobil aldı. Yine aracın tavanını kesen Tokmak, otomobilin iç kısmında ahşaptan teras alanı oluşturdu, bagaj kısmına ise mangal monte etti. Trafikte yeni düzenlediği aracıyla mangal yapıp ilerleyen Tokmak, yine polis engeline takıldı, yine ceza yedi.

4 vitesli, 80 km hıza ulaşabiliyor

Tokmak, bu sefer 'çılgın' proje olarak nitelendirdiği koltuk motosiklet projesini 3 arkadaşıyla birlikte tasarladı. İlk olarak ikinci el eşya satan bir yerden tek kişilik TV koltuğu alan Tokmak, ardından hurdacıdan çalışan bir motosikletin motorunu satın aldı. Tokmak, arkadaşlarıyla birlikte koltuğun içine motor yerleştirdi, el arabasının tekerleklerini koltuğun altına yerleştirdi, direksiyon olarak da bisiklet direksiyonunu tercih etti. 4 vitesli ve 80 km hıza kadar ulaşabilen koltuğun test sürüşlerini iş yerini önünde gerçekleştiren Tokmak, amacının trafiğe çıkmak olmadığını belirterek, eğlence amaçlı bu tür projelere imza attıklarını söyledi.

"İnşallah ceza gelmez"

"Çılgın bir proje yapalım dedik, çılgın oldu" diyen Tokmak, motorun maliyetinin bin lira olduğunu ancak keyfinin paha biçilemez olduğunu söyledi. İnsanlardan olum yönde tepkiler aldığını dile getiren Tokmak, "Çevreden muhteşem tepkiler vardı. İnsanlar gülerek motora bak, koltuğa bak şeklinde tepki veriyorlar. Yaşlı bir amca, 'yürüyen koltuk yapmışlar' şeklinde bir tepki vermişti. Türk'e olmaz diye bir şey yok. 4 vitesli. 80 km hıza rahat çıkabiliyor. Ama biz trafiğe kapalı alanlarda yaptığımız için sıkıntı olmasını istemiyoruz. Durduruşu ve kullanışı kolay. İnşallah bunun patentini alırız. İşimiz modifiye olduğu için bunları yapabiliyoruz. Kendi dükkanımızın önünde kısa bir şekilde trafiğe çıktık. Yine ceza gelir diye düşünüyorum ama inşallah gelmez. Çünkü cezalık bir şey yapmadık. Kafamızda kaskımız takılı ve trafiği kapalı alan gibi bir yerdi. 5 dakikalık çıkardık sadece. Trafiğe kesinlikle çıkmıyoruz. Bunun için yapmadık zaten. Hobi amaçlı, internette kanalımıza çekmek için yaptık. Başarılı da olduk.

Tokmak projeye ilişkin tek hayalinin koltuğu Konyaaltı Sahili'ne götürerek valeye park ettirmek olduğunu söyledi.

Bu koltuğu görenler dönüp bir daha sadece arkasından bakabiliyor

Motosiklet, Konyaaltı, Antalya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 19:12

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bu koltuğu görenler dönüp bir daha sadece arkasından bakabiliyor - Son Dakika
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