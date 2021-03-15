Bu kongre Diyarbakır'ı kırmızı kategoriye çıkarır - Son Dakika

Bu kongre Diyarbakır'ı kırmızı kategoriye çıkarır

15.03.2021 23:13
Bu kongre Diyarbakır'ı kırmızı kategoriye çıkarır, System.String[]

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Bağlar İlçe Kongresine katılmak ve bazı temaslarda bulunmak için Diyarbakır'a geldi.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Bağlar İlçe Kongresine katılmak ve bazı temaslarda bulunmak için Diyarbakır'a geldi. Ali Babacan'ın katıldığı Bağlar İlçe Kongresinde korona virüs kurallarına uyulmadığı görüldü.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bağlar İlçe Kongresini gerçekleştirmek üzere Diyarbakır'a geldi. Sabah saatlerinde basın mensupları ile bir araya gelen Babacan, daha sonra Bağlar İlçe Kongresine katıldı. Korona virüs tedbirlerinin uyulmadığı kongreye katılımcıların sosyal mesafeyi unuttuğu gözlendi.

Korona virüs risk haritasına göre Diyarbakır, korona virüsün düşük olduğu mavi kategoride bulunuyor. - DİYARBAKIR

Bu kongre Diyarbakır'ı kırmızı kategoriye çıkarır
Bu kongre Diyarbakır'ı kırmızı kategoriye çıkarır
Bu kongre Diyarbakır'ı kırmızı kategoriye çıkarır
Bu kongre Diyarbakır'ı kırmızı kategoriye çıkarır
Bu kongre Diyarbakır'ı kırmızı kategoriye çıkarır
Bu kongre Diyarbakır'ı kırmızı kategoriye çıkarır
Bu kongre Diyarbakır'ı kırmızı kategoriye çıkarır

Ali Babacan, Diyarbakır, Hisarcık, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu kongre Diyarbakır'ı kırmızı kategoriye çıkarır - Son Dakika


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