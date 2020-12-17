Bu konser benim için bir ilk - Son Dakika

Bu konser benim için bir ilk

17.12.2020 14:22
Bu konser benim için bir ilk, System.String[]

Edis'in sahne alacağı konserde izleyiciler kapalı devre online bağlantı teknolojisiyle stat ekranlarına bağlanarak konser deneyimini yaşayacak.

Edis'in sahne alacağı konserde izleyiciler kapalı devre online bağlantı teknolojisiyle stat ekranlarına bağlanarak konser deneyimini yaşayacak. Konseri heyecanla beklediğini söyleyen Edis, "24 Aralık'ta yapacağımız konser hem kendi alanında hem de benim için bir ilk olacak. İzleyicilere sıra dışı bir deneyim yaşatacağız. Dijital teknolojiler sayesinde milyonlarca müziksevere aynı anda ulaşacağız. Hep birlikte eğleneceğiz, moral bulacağız" diye konuştu.

Bu konser benim için bir ilk

Konser, Aralık, Edis, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Bu konser benim için bir ilk - Son Dakika Magazin


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