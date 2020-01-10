Bu konserde bilet yerine mama geçerli - Son Dakika

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren Yeni Nesil Sanat Merkezi tarafından sokaklarda yaşam mücadelesi veren hayvanların yararına mama destekli konser düzenlendi.



Lüleburgaz'da faaliyet gösteren Yeni Nesil Sanat Merkezi tarafından "Mamanı Al Gel" isimli konser düzenlendi. Aşkiye Neşet Çal Sahnesi'nde düzenlenen konseri dinlemeye gelen katılımcılar sokakta yaşam mücadelesi veren hayvanlara dağıtılmak üzere mama getirdi.



Konser bileti yerine mamanın geçerli olduğu konsere Lüleburgazlı hayvanseverler, yoğun katılım gösterdi. Lüleburgaz Belediyesi Kültür etkinlikleri kapsamında gerçekleşen konsere Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Güncer, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sibel Doğan ve Lüleburgazlı hayvanseverler katıldı.



Sokakta yaşayan hayvanlara destek olmak amacıyla düzenlenen etkinliğe katılan Lüleburgazlılar, hayvanlara mama bağışında bulunmalarının yanı sıra müzik dolu keyifli bir akşam geçirdi. Gecenin sonunda hatıra fotoğrafı çekildi. - KIRKLARELİ