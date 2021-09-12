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Bu konservatuvarda başarılı öğrenciler yetiştiriliyor - Son Dakika

Bu konservatuvarda başarılı öğrenciler yetiştiriliyor

12.09.2021 14:27

Bu konservatuvarda başarılı öğrenciler yetiştiriliyor Konservatuvar eğitimleri ile öğrenciler hedeflerine ulaşıyor Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde faaliyet gösteren Şahinbey Belediyesi Konservatuvarı verdiği eğitimlerle öğrencilerin hedeflerine...

Bu konservatuvarda başarılı öğrenciler yetiştiriliyor

Konservatuvar eğitimleri ile öğrenciler hedeflerine ulaşıyor

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde faaliyet gösteren Şahinbey Belediyesi Konservatuvarı verdiği eğitimlerle öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarında yardımcı oluyor.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde faaliyet gösteren Şahinbey Belediyesi Konservatuvarı 12 kişilik eğitmen kadrosu ile 20 farklı enstrüman eğitimi veriyor. Şahinbey Belediye Konservatuvarı 2021 - 2022 eğitim öğretim yılında müzik alanında devlet konservatuvarları ve güzel sanatlar liselerine yetiştirdiği öğrencilerine verdiği eğitimlerle yetenek sınavlarında başarılı olmalarını sağladı.

20 farklı branşta eğitim veriliyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi tarafından verilen konservatuvar eğitiminin müziğe gönül vermiş gençler için oldukça önemli olduğunu belirterek, "Gençlerimize ve öğrencilerimize birçok alanda farklı eğitimler ve kurslar veriyoruz. Bunlardan birisi olan Şahinbey Belediyesi Konservatuvarında 20 farklı branşta müzik eğitimleri veriliyor. Burada verilen eğitimler konservatuarlarda verilen eğitimlerin aynısı bu nedenle öğrencilerimiz devlet üniversitelerini, fakültelerini ve güzel sanatlar lisesini çok rahat kazanabiliyorlar. Profesyonel hocalarla verilen eğitimler sayesinde buradan geleceğin müzik öğretmenlerinin ve sanatçılarının çıkacağına inanıyorum" dedi.

Eğitim alıp başarılı olan öğrenciler

Şahinbey Belediyesi Konservatuvarında verilen eğitimler sayesinde Muhammed Emin Baş, Botan Ünalan, Ayşegül Güven, Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarını, Umut Öner, İskenderun Teknik Üniversitesi/ Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarını, Fatoş Erkan Kocaeli Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarını, Eylül Özaslan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi/ Güzel Sanatlar Fakültesini, Celal Emre Can, Ordu Üniversitesi/ Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesini, Ayşe Kömek Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesini, Kağan Durucu, Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesini, Batın Törer, Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesini ve Aylin Güneş, Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesini kazandılar.

Bu konservatuvarda başarılı öğrenciler yetiştiriliyor
Bu konservatuvarda başarılı öğrenciler yetiştiriliyor
Bu konservatuvarda başarılı öğrenciler yetiştiriliyor
Bu konservatuvarda başarılı öğrenciler yetiştiriliyor

Gaziantep Ticaret Odası, Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Müzik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bu konservatuvarda başarılı öğrenciler yetiştiriliyor - Son Dakika


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