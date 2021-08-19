Bu konu çalışanları ve işverenleri yakından ilgilendiriyor

Çalışanlarla birlikte özellikle işverenleri yakından ilgilendiren 'Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYK belgesi)' uygulaması yurt genelinde devam ederken, uzmanlar işverenlerin belge konusunda İşsizlik Sigortası Fonu'nun yıl sonuna kadar sağladığı teşvikten bir an önce yararlanmaları gerektiğini, aksi takdirde 2022 yılı itibari sınav ve belge için ücret ödeyecekleri gibi aynı zamanda cezai yaptırımla da karşı karşıya kalabilecekleri uyarısında bulundu.

Türkiye'de tehlikeli ve çok tehlikeli işler grubunda olan mesleklerde çalışanların mesleki yeterlilik belgesi edinmeleri yasal bir zorunluluk haline geldi. Belge edinmek isteyen adaylara ilave mali yük getirmeyen belge zorunluluğunda, sınav ve belgelendirme ücretleri, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor. Bu kapsamda, Yetkili kuruluşlar tarafından 2021 yılı verilerine göre 1 milyon 200 bin belgeli kişi için yapılan ödeme tutarı ise 1 milyar TL'yi aştığı kaydedildi. Başta 181 meslekte belge zorunluluğu olan ve diğer pek çok meslekte de geçerli kılınan Mesleki Yeterlilik Belgeleri uluslararası geçerliliğe sahip ve 6 farklı yabancı dilde düzenlenebiliyor.

"Artık her mesleğin ölçme, değerlendirme ve belgelendirme şartları tanımlandı"

Kalifiye personelin yetişmesi ve çalıştırılmasını sağlamak için faaliyet gösteren Türkiye Akreditasyon Kurumu tarafından personel belgelendirme yönetim sistemi kapsamında akredite edilmiş ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından YB-0246 yetki kodu ile kapsamındaki ulusal yeterliliklere göre faaliyetlerini yürüten kurumlardan Beyaz Belge Genel Müdürü Resul Sündük, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuyla ilgili merak edilenleri anlattı. Sündük, artık her mesleğin ölçme, değerlendirme ve belgelendirme şartlarının tanımlandığını, mesleki yeterliliklere girdi teşkil eden ulusal bir meslek standardının olduğunu ifade etti.

"181 meslek için MYK belgesi alınması gerekiyor"

Önceden bazı kurumlar tarafından verilen belgelerin MYK belgesinin uygulamaya geçmesi ile geçerliliğinin sona erdiğini anımsatan Sündük açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Daha önceden Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulları ile belediyeler tarafından verilen bazı belgeler vardı ama MYK belgesi çıktıktan ve zorunluluk kapsamına alındıktan sonra 181 meslek için geçerliliği maalesef bitti. Artık o belgelerin yerine MYK belgesi alınması gerekiyor. Bu belgeyi almayan işverene para cezası, MYK belgesi olan çalışanları çalıştıran işverenlere ise sigorta teşviki uygulanıyor. Bu yüzden MYK belgesi günümüzde ve gelecekte geçerli olan bir belge. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) aracılığı ile akredite ettiği 280'nin üzerinde firma var ve bizler yani Beyaz Belge'de bu kurumlardan birisi. Akredite bir kuruluşuz ve bununla ilgili belgelendirme yapabiliyoruz."

31 Aralık'a kadar belge ücreti işsizlik fonundan karşılanacak

MYK tarafından belirlenmiş ulusal yeterlilik kapsamında 181 meslek için belge zorunluluğunun olduğunu ve bu mesleklerin belge teşviklerinin ise işsizlik fonundan karşılandığını ifade eden Sündük, "31 Aralık 2021 tarihine kadar adaylarımızın aslında ceplerinden para çıkmamış oluyor. Yani bu tarihe kadar ne işverenlerimiz ne de çalışanlar bu belge için herhangi bir ücret ödemiyor. 31 Aralık'tan sonra belge almak istenirse ortalama ücret 700-2 bin 500 TL arasında değişmekte. Bu yüzden işveren ve vatandaşların 31 Aralık tarihini kaçırmamalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

"MYK belgeleri hem Türkiye'de hem de AB üyesi ve aday ülkelerde geçerli olacak"

MYK tarafından akredite edilmiş bir kuruluştan alınacak belgenin hem Türkiye'de hem de Avrupa Birliği (AB) üye ve aday ülkelerde geçerli olacağını vurgulayan Sündük, özellikle işverenler için 31 Aralık tarihine dikkat çekerek açıklamalarını şöyle sonlandırdı:

"Belgesini alan kişilerin sertifikaları e-Devlet sistemine entegre edilip, tanımlanıyor. Özellikle bu konuda cezai bir yaptırım ve yanında teşvik yaptırımı var. İşveren ve vatandaşların 31 Aralık tarihini kaçırmamalarında fayda var. Bu tarihten önce işverenlerin çalışanlarına bu belgeyi aldırmalarını tavsiye ediyoruz. Aksi halde 2022 tarihine sarktığı zaman kişiler 700-2 bin 500 TL arasında değişen aday başı bir belge ücreti ödeyecekler. Bu da ciddi bir mali yük getirir. Teşviki kaçırmasınlar ve işverenler çalışanlarına bu belgeyi 31 Aralık'tan önce aldırsınlar, tavsiyemiz budur."

Belge nitelikli eleman yetiştirilmesinde önemli bir rol üstlenmekte

Mesleki yeterlilik kurumu ile ilgili bazı düzenlemeler hakkında kanunu (5544 sayılı kanun), bakanlar kurulu kararları ve cumhurbaşkanlığı kararları çerçevesinde yayınlanan mevzuatlarda yer alan mesleklerdeki belge zorunluluğunda nihai amaç ulusal meslek standartları temel alınarak hazırlanan ulusal yeterliliklerde yürütülen ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetleri iş piyasasının talep ettiği niteliklere sahip bireylerin belirlenmesinde önemli bir rol üstlenmekte. - AFYONKARAHİSAR