Bu köpek, sokak hayvanlarına mama parası topluyor - Son Dakika
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Bu köpek, sokak hayvanlarına mama parası topluyor

14.07.2022 13:35

Bu köpek, sokak hayvanlarına mama parası topluyor ivas'ta taktığı gözlük ve şapkasıyla dikkatleri üzerine çeken sevimli köpek Boncuk, sokaktaki arkadaşları için ücret karşılığında insanlara poz veriyor.

Bu köpek, sokak hayvanlarına mama parası topluyor

ivas'ta taktığı gözlük ve şapkasıyla dikkatleri üzerine çeken sevimli köpek Boncuk, sokaktaki arkadaşları için ücret karşılığında insanlara poz veriyor.

SİVAS - Sivas'ta taktığı gözlük ve şapkasıyla dikkatleri üzerine çeken sevimli köpek Boncuk, sokaktaki arkadaşları için ücret karşılığında insanlara poz veriyor.

Sivas'ta esnaflık yapan Mehmet Arslan, sevimli köpeği Boncuk ile sokak hayvanlarına mama desteği sağlayabilmek için ilginç bir sosyal sorumluluk projesi üstlendi. Golden kırması cinsi köpeğine gözlük ve şapka takan Arslan, köpeğinin şirinliği ile vatandaşların ilgisini çekmeyi başardı. Boncuğu bir sandalye üzerine oturtan Arslan, üzerinde 'sokakta ki arkadaşlarım için bağış topluyorum' yazılı bir notla birlikte önüne kumbara koydu. Boncuğun bu sevimli hallerini gören vatandaşlar ise duyarsız kalmayarak projeye katkı sağlıyor. Arslan, birkaç günde kumbarada biriken 485 lira ile sokak hayvanları için mama alarak boncuk ile birlikte dağıttını söyledi.

"Boncuğu görmeseydik sokak hayvanları aklımıza bile gelmeyecekti"

Boncukla fotoğraf çekilen ve kampanyaya destek olan Şuheda Ateş, "Sivas'a Almanya'dan geldik ve bu tatlı köpeği gördük. Çok hoşumuza gitti. Sakin duruyor ve kendini sevdiriyor. Önünde yazan 'sokakta ki arkadaşlarım için bağış topluyorum' yazısını görünce bir miktarda olsa yardım etmek istedim. Dışarda ki hayvanlara yardımcı olabilmek güzel bir şey şuan burada bunu görmeseydik sokak hayvanları aklımıza bile gelmeyecekti" dedi.

"Aç olan köpekler maalesef saldırır"

Boncuğun sahibi Mehmet Arslan, sokak köpeklerine karşı bir düşmanlığın olduğunu belirterek, " Köpeğimle 4 yıldır birlikteyiz. Kendi aklımızca bir sosyal sorumluluk projesi geliştirdik. İnsanlar köpeğimle sürekli fotoğraf çekiliyordu, bizde gönlünden kopanların sokak hayvanlarının mama ihtiyacını karşılamak için aklımıza bu fikir geldi. Ülkemizde maalesef köpeklere karşı bir düşmanlık var. Bunun sebebi köpeklerin saldırması fakat aç olan köpekler maalesef saldırır" diye konuştu.

"Sanki bu hayvan onu hissediyormuş gibi çabalıyor"

Arslan, Boncuk'un sokak hayvanlarına yardım ettiğini hissettiğini söyleyerek, "Bugün kumbarasını kestik 485 lira civarında bir para birikmişti. Toplanan bütün parayla mama aldık ve sokak hayvanlarının karınlarını doyurmak için belli noktalara dağıttık. Bugün en azından onların karnı tok, bizimde gönlümüz rahat olacak. Boncuk benden daha çok arkadaşlarına yardımcı oluyor. Onlar için şapkasını ve gözlüğünü takıyoruz, insanlara poz veriyor. Sanki bu hayvan onu hissediyormuş gibi çabalıyor. Biz boncuk ile bu işi devam ettirmeyi düşünüyoruz. İnsanları eğlendirmeye yönelik birkaç hareket daha öğreteceğim ama gönlünden kopanda arkadaşları için bağış yapmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Mehmet Arslan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu köpek, sokak hayvanlarına mama parası topluyor - Son Dakika

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