Son Dakika Haberleri: Bu köpekler selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor
Son Dakika Güncel Haber

Bu köpekler selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor

1 saat önce

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde görev yapan köpekler eğiticileriyle birlikte selfie çekiniyor ve kalp masajı yapıyor.

Bu köpekler selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor, System.String[]
Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde görev yapan köpekler eğiticileriyle birlikte selfie çekiniyor ve kalp masajı yapıyor.

Nevşehir'de bulunan Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinde (JAKEM) bomba arama ve mayın, narkotik, arama-kurtarma ve özel operasyon konularında eğitim alan köpekler, bugüne kadar tonlarca uyuşturucu maddenin ele geçirilmesinde ve terör örgütünce döşenmiş patlayıcıların yerinin önceden tespitinde etkin rol oynadı. Merkezde eğitilen köpekler, Türkiye'nin dört bir yanında jandarma güçleriyle birlikte görev yaparken, zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor.

JAKEM'de eğitimlerine devam eden köpeklerin yaptıkları ise izleyenleri hayrete düşürüyor. JAKEM'de görev yapan Rüzgar isimli köpek eğiticisi ile birlikte selfie çekinirken eğiticinin kalp krizi geçirmesi sonrasında ise kendisine kalp masajı yapması dikkatlerden kaçmadı. Dost isimli köpek ise eğiticisi ile birlikte komando dansı yapmasının yanı sıra şınav çekiyor ve eğiticisine mekik çekerken yardımcı oluyor.

Aynı zamanda JAKEM'de eğitilen köpekler yine eğiticileri ile birlikte sürünürken, iz takibinde bulunuyor. Eğitim alan köpekler en sonunda ise Türk bayrağına saygı duruşunda bulunuyor. - NEVŞEHİR
Jandarma, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uçaktan atıldığı tahmin edilen buz kütlesi evin çatısını delerek odanın içine düştü Apple, Intel'in çip birimini satın almak için görüşüyor Son Dakika! Düzce'deki selde 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken sözler: Hapiste 'yattığımız' yalan yani

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 11:15:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bu köpekler selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]