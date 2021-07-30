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Bu köpekleri besleyenler dikkat - Son Dakika

Bu köpekleri besleyenler dikkat

30.07.2021 10:29
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Türkiye'de beslenmesi yasak olan köpek ırklarına çıkan kanunla kısırlaştırma, mikro çip ve kayıt zorunluluğu getirildi.

Türkiye'de beslenmesi yasak olan köpek ırklarına çıkan kanunla kısırlaştırma, mikro çip ve kayıt zorunluluğu getirildi. Kayıt altına alınan tehlikeli köpekler park, sokak, cadde ve kalabalık alanlarda ağızlıksız ve tasmasız gezdirilmesi yasaklanırken, kurallara uymayanlara para cezası kesilecek. Elinde cins köpek bulunduranların kayıt ve kısırlaştırma süresi de 6 ay olarak belirlendi.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 14.07.2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu yeni düzenlemenin geçici 3'üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre; Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio türlerini veya bunların melezlerini bahse konu Kanun yürürlüğe girinceye kadar sahiplenmiş olanlardan, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (14.07.2021) itibaren altı aylık süre içinde hayvanlarını kısırlaştıran ve buna dair belgeyle birlikte bakanlığa başvurarak kaydettirenler hakkında idari yaptırım hükümleri uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır.

Bu doğrultuda 14.07.2021 tarihinden önce sahiplenilen Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio türleri veya bunların melezleri sahiplerince veteriner fakültelerinde veya veteriner kliniklerinde kısırlaştırılarak, tarım il ve ilçe müdürlükleri veya veteriner kliniklerinde mikroçip uygulanmasını müteakip hayvanın kısırlaştırıldığına dair belge ile birlikte bakanlığa Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne (PETVET) tarım il-ilçe müdürlükleri veya veteriner klinikleri tarafından kaydedilecek. Kayıt altına alınan bu tür ırkların da sokak, park ve kalabalık yerlerde ağızlık ve tasma zorunluluğuna uymak zorunda kalacak. Kurallara riayet etmeyen hayvan sahiplerine ilkinde 11 bin TL ceza kesilecek. Aynı kuralı ikinci ihlal de ise 11 bin TL para cezası ve hayvanına el koyulacak.

Madde 15 - 5199 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 3 - 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (1) bendi uyarınca, tehlike arz eden hayvanların belirlenmesine ilişkin Bakanlıkça yapılacak düzenleme yürürlüğe konuluncaya kadar; Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio türlerini veya bunların melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, takas eden, sergileyen, hediye eden ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapana hayvan başına on bir bin Türk lirası idari para cezası verilir. Bu hayvanlara el konulur ve bu hayvanlar belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülür.

Birinci fıkra kapsamına giren hayvanları bu madde yürürlüğe girinceye kadar sahiplenmiş olanlardan, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde hayvanlarını kısırlaştıran ve buna dair belgeyle birlikte Bakanlığa başvurarak veri tabanına kayıt ettirenler hakkında, birinci fıkrada veya 28'inci maddenin birinci fıkrasının (j) bendinde öngörülen idari yaptırım hükümleri uygulanmaz. Kısırlaştırma işlemi için maddenin yürürlüğe girmesinden önce gebe kalmış hayvanların doğum yapması, yavruların dört aylık olması beklenir. Bu hayvanların ölümü halinde Bakanlığa bilgi verilir ve kayıttan düşürülür.

Kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan bu hayvanlar kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamaz, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklarına sokulamaz. Ağızlık ve tasma takma zorunluluğu ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere ve çocuk oyun alanları ve parklarına girme yasağı maddenin yürürlüğe girmesiyle birlikte uygulanmaya başlanır. Bu fıkra hükümlerine aykırı hareket edenlere, on bir bin Türk lirası idari para cezası verilir. Bu fıkrada belirtilen yasaklara aykırılığın tekrarı halinde, idari para cezası verilir ve hayvanlara el konulur ve hayvan, konulabileceği bakımevi bulunan en yakın belediye tarafından hayvan bakımevine götürülür.

Bu madde kapsamında hayvan sahibi olanlar, hayvanlarını en yakın bakımevine bırakabilirler. Bu hayvanların sokağa terki halinde otuz bin Türk lirası idari para cezası verilir.

Yerel yönetimler tarafından kurulan hayvan bakımevleri, bu madde uyarınca teslim edilen hayvanları kabul etmek zorundadır.

Bu Kanun uyarınca çıkarılacak yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yürürlüğe konulur." - BURSA

Bu köpekleri besleyenler dikkat
Bu köpekleri besleyenler dikkat

Türk Lirası, Para Cezası, Köpek, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu köpekleri besleyenler dikkat - Son Dakika


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