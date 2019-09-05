Son Dakika Haberleri: Bu köpekleri besleyenlere 7 bin 802 lira ceza
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Bu köpekleri besleyenlere 7 bin 802 lira ceza

3 saat önce

Sivas Valiliği tarafından alınan kararla tehlike arz eden hayvanları besleyenlere 7 bin 802 lira idari para cezası uygulanacağı, hayvanlara ise el konulacağı duyuruldu.

Bu köpekleri besleyenlere 7 bin 802 lira ceza, System.String[]

Sivas Valiliği tarafından alınan kararla tehlike arz eden hayvanları besleyenlere 7 bin 802 lira idari para cezası uygulanacağı, hayvanlara ise el konulacağı duyuruldu.


Sivas İl Hayvanları Koruma Kurulu, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan başkanlığında toplanarak önemli kararlar aldı. Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 5199 sayılı hayvanları koruma kanununun 14. maddesi hatırlatılarak Sivas'ta; Pitbull, Japanese Tosa, Doğa Argentino, Fila Brasilerio ve bu ırkların melesi olan köpeklerin beslenmesinin yasak olduğu belirtildi. Açıklamada bu ırkların Türkiye'ye girişinin, üretilmesinin, sahiplenilmesinin, satışının, reklamının yapılmasının, takas yapılmasının, sergilenmesinin ve hediye edilmesinin yasak olduğu vurgulandı. Bu ırk hayvanları bulunduranlara hayvan başına 7 bin 802 lira idari para cezası uygulanarak, hayvanlara da el konulacağının altı çizildi. - SİVAS

Yeliz Yıldızhan, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 06:06 Kaynak: İHA
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