Bu köprüden geçmek yürek ister... 30 metre yüksekliğindeki tahta köprü yürekleri ağza getiriyor - Son Dakika

Bu köprüden geçmek yürek ister... 30 metre yüksekliğindeki tahta köprü yürekleri ağza getiriyor

MALATYA - Malatya'nın Akçadağ ilçesi Levent Çayı üzerinde bulunan 30 metre yüksekliğindeki çelik halatlı ahşap tahtadan yapılan köprü yürekleri ağza getiriyor.

Akçadağ ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde, bölgede arazisi bulunan Halil Doğan tarafından 1970'li yıllarda çelik halat üzerine yapılan 30 metre uzunluğunda ve yüksekliğindeki ahşap tahtadan köprü yapımının üzerinden elli yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen aile yakınları tarafından hala kullanılıyor. Levent çayı üzerinde bulunan iki yamacın eteklerinde çelik halatlar üzerine ahşap tahtandan inşa edilen köprüden yabancıların geçişine izin verilmezken, bölgede arazi bulunan Hamza Doğan'ın aile yakınları köprüyü kullanmaya devam ediyor. Köprünün daha önce ağaçlardan yapıldığını belirten bölge sakinlerinden 76 yaşındaki Bekir Doğan," Sağlık bir köprü değil, tehlikesi de vardır. Yapımında bir mühendislik çalışması yoktur ve umumi bir köprüde değildir. Aile yakınlarının kullandığı bir köprüdür. Yüksekliği yaklaşık 25-30 metredir. Devlet eliyle yapılan bir köprü olsa daha sağlık olur."dedi

Köprünün 1970'li yıllarda beş adet çelik halat üzerine inşa edildiğini aktaran bölge sakinlerinden bir diğeri olan Eyüp Şahin ise," Köprümüz 1970'li yıllarından Halil Doğan tarafından yapılmıştır. Köprümüz dışardan gelen vatandaşlara kapalıdır. Köprümüzün üzerindeki tahtaların ince olduğundan dolayı dışardan gelenlerin kullanmasına izin vermiyoruz.