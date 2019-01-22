Bu Köprüyü Geçmeye Cesaret Edemezdin... Dünyanın En Tehlikeli Demiryolu Hattı !!
16 dakika önce
Bu köprüyü geçmeye cesaret edemezdin.
Bu köprüyü geçmeye cesaret edemezdin... Dünyanın en tehlikeli demiryolu hattı !!
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 07:49 Kaynak: Youtube
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