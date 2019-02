Bu Koroda Her Meslekten İnsan Var...tam 180 Kişilik Gönüllüden Oluşuyor

Bu koroda her meslekten insan var...Tam 180 kişilik gönüllüden oluşuyor Elazığ 'da Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz 'ın girişimleriyle emekli koro şefi Naci Sönmez 'in sorumluluğunda aralarında esnafından, emeklisine, doktorundan, mühendisine kadar 180 kişinin yer aldığı Gönüllüler korosu oluşturulduHer hafta düzenli olarak eğitimler alan gönüllüler korosu, bazı günlerde de konser vererek halka buluşuyorELAZIĞ - Elazığ'da esnafından, emeklisine, doktorundan, mühendisine kadar farklı meslek gruplarından 18 ile 82 yaş arasında 180 kişinin oluşturduğu Klasik Türk ve Türk Sanat Müziği "Gönüllüler Korusu" dikkat çekiyor.Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'ın, girişimleriyle emekli Koro Şefi Naci Sönmez'in sorumluluğunda Klasik Türk ve Türk Sanat Müziği Gönüllüler Korosu oluşturuldu. Elazığ Belediyesinin kurduğu Konservatuvarda nota öğrenerek eğitim alan gönüllüler korosunda doktor, mühendis, memur, öğrenci ve esnaflarla birlikte 30'dan fazlada emekli yer alıyor. Koroda yer alan 180 kişiden, 57 kadın ve 95 erkek sesleriyle, 27'si ise saz ve çeşitli müzik enstrümanlarıyla Türk Sanat Müziğine katkı sunuyor. Koronun en küçüğü lise öğrencisi 18 yaşındaki Ayşe Buse Baki olurken, en büyüğü ise 82 yaşındaki emekli öğretmen Nihat Kazazoğlu. 1 yıldır çalışmasını sürdüren koro, şuana kadar verdiği 2 konserle de büyük beğeni topladı. Şimdi ise koro, yeni bir konser için hazırlık yapıyor."Kapımızı halkın bütün kesimlerine açtık"Halkın farklı kesimlerinden oluşan insanlara eğitim verdiklerini belirten Elazığ Belediye Konservatuvarı Klasik Türk ve Türk Sanat Müziği Korosu Şefi Naci Sönmez, "Şuanda koromuzun mevcudu 57 kadın ve 95 erkek ses ve 27 de saz, 180'e yakın bir halkın gönüllü ordusu var. Bu gönüllü orduda ses ve saz sanatçılarda yakın zamanda profesyonel şekilde de değerlendirilecek. Belediyemiz de yavaş yavaş kadro oluşacak bir kadronun da özlemi içerisindeyiz. Ben, Devlet Korosu hayatından sonra uzun yıllar Klasik Türk Müziği Şefliği de yaptım. Belediye konservatuvarında da koro şefliği olarak emekli olduktan sonra böyle bir görev üstlendim. Biz halkın her kesiminden reşit olma yaşından, üst yaş serbest olma kaydıyla 90'lık insanlara bile eğitim veriyoruz. Eğer buradan sanatla ilgili küçücük bir hissi alabiliyorsa, kapımızı halkın bütün kesimlerine açtık. Bir emekli memur, öğretmen, öğretmen emeklisi, ev hanımı, öğrenci, üniversite hocası, eczacı ve kimyager her kesimden gönüllüler hareketi dediğimiz halkımızın tüm bu sanatsever gönüllü insanlarına eğitim vermekteyiz. Belediye konservatuvarına profesyonel olarak atanan akademisyenler veya sanatçılar halkımıza hizmet vermekle bu gemiyi götüreceğiz. Çünkü bütün belediye konservatuvarları gönüllülük esasına dayanmaktadır. Ancak onlara ders veren, onları yürütecek kadro da bir parça bu işi bilen konservatuvar mezunu veya alaylı olarak yetişen değerli sanatçılardan oluşmaktadır" dedi."Çeşitli meslek gruplarından arkadaşlarımız var"Gönüllüler korosunda yer alan memur Harun Yıldırım, "1976 yılından beri musiki ile uğraşıyorum. Musiki cemiyetinde kanun derslerine başlamıştım. İlk eğitimimiz oradan almıştık. Bunun yanında sadece musiki ile kalmadık, PTT başmüdürlüğünde teknisyen olarak çalışmaya başladım. Hem musiki hem devlet dairesi ikisini bir arada götürdük. Yıllar geçiyor, musiki ile hiçbir şekilde ilişkimiz kesilmedi. Bugüne kadar da devam ediyor. Yaklaşık bir yıla yakın bir zamandır, Naci Sönmez hocamızın Belediye Konservatuvarının kurmasıyla beraber şuanda onun çalışmalarına katılıyoruz. Bu çalışmalara Türk sanat musikisi eğitimi, Harput musikisi eğitimi bir de tasavvuf musikisi eğitimi alıyor ve çalıyoruz. Burada gönüllü olan insan çok. Çeşitli meslek gruplarından arkadaşlarımız var. Bu işe gönül veren insanların buraya gelip bu işi yaptıklarını söyleyebilirim. Arkadaşlar herhangi bir karşılık beklemeden geliyorlar. Ben de yıllardır musiki ile uğraşan bir insan olarak buraya gelip, gönüllü olarak çalıyorum. Bundan zevk duyuyorum" ifadelerini kullandı.Kuyumculuk ve tespih işlemesi mesleğini icra ettiğini aktaran Esnaf Ahmet Fatih Eren ise, "Bir yıl içerisinde Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve Naci Sönmez hocamızın büyük emekleri ile bu koro oluştu. Müzik ile yaklaşık 40 senedir uğraşıyorum. Edebiyat fakültesi mezunuyum aynı zamanda esnafım. Şuanda zamanımızı, akşam vakitlerimizi müzikle uğraşarak geçiriyoruz. Haftanın 4-5 gününü müzikle uğraşarak geçiriyoruz. Koro oluştuğundan beri burada devamlı emek harcıyoruz" diye konuştu.Gönüllü olarak burada bulunduklarını söyleyen Lise öğrencisi Ayşe Buse Baki ise, "Koronun en küçüğü benim. Koroda avukat, doktor, hakim ve bir çok esnaf var. Konservatuvara hazırlanıyorum. Keman eğitim alıyorum. Müzik ile çok ilgiliyim. Belediyemizin ilimize kazandırdığı çok büyük bir kazanç" diyerek düşüncelerini aktardı.