Bu köy, 3 ilin ortasında ama telefonlar çekmiyor, vatandaşlar yollara düşüyor - Son Dakika

Bu köy, 3 ilin ortasında ama telefonlar çekmiyor, vatandaşlar yollara düşüyor

04.03.2021 16:16

Bu köy, 3 ilin ortasında ama telefonlar çekmiyor, vatandaşlar yollara düşüyor Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı olan ancak diğer illere de komşu olan Dürümlü köyünde telefonla görüşme yapmak isteyenler evlerinden çıkarak bir süre yürüdükten sonra şebekelerin çektiği noktalardan irtibat...

Bu köy, 3 ilin ortasında ama telefonlar çekmiyor, vatandaşlar yollara düşüyor

Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı olan ancak diğer illere de komşu olan Dürümlü köyünde telefonla görüşme yapmak isteyenler evlerinden çıkarak bir süre yürüdükten sonra şebekelerin çektiği noktalardan irtibat kurabiliyor

ELAZIĞ - Elazığ'da Keban Baraj Gölü kıyısında 3 ilin ortasında yer alan Dürümlü köyünde GSM hatları evlerde çekmeyince vatandaşlar mağduriyet yaşıyor. Köyden üst kısmına yürüyerek şebekelerin çektiği yerden irtibat kuran yöre sakinleri, bu sorunun ortadan kaldırılması için ilgililerden destek bekliyor.

Elazığ'ın Keban ilçesinde 14 kilometre uzaklıkta olan 85 nüfus ve 40 haneli Dürümlü köyünde GSM hatları evlerde çekmediği için vatandaşlar zorluk yaşıyor. Keban Baraj Gölü kıyısında olan Keban ve Ağın ilçeleri ile birlikte Malatya'nın Arapgir ve Tunceli Çemişgezek ilçelerine sınır bir konumda yer alan köyün sakinleri 1 kilometre yürüyerek çıktıları tepeden telefon görüşmesi yapmaya çalışıyor. Çıktıkları tepede ise köpek saldırısı ile karşı karşıya kaldıklarını belirten köy sakinleri özellikle pandemi sürecinde çocuklarının eğitimden geri kaldıklarını belirtti.

Köylerinin dört ilçenin sınırında olduğunu belirten Muhtar Yılmaz Taşer, "Buradaki tek sıkıntımız şebeke sıkıntısı. Telefon görüşmesi yapmamız için yaklaşık 1 kilometre yukarılara gidiyoruz. Köyümüzde çocuk nüfusumuz ve öğrenciler var. 3 çocuk sadece bende var ve derslere giremiyorlar. İnternetimiz olsa hiçbir sıkıntımız yok. Köyümüz güzel bir konumda ama dediğim gibi internet sıkıntımız var. İnternetten ziyade telefon şebeke sıkıntımız var. Köyümüzde Keban, Ağın, Çemişgezek ve Arapgir ilçelerine sınır bir konumda" dedi.

"Bir hastamız olsa sıkıntı çekiyoruz"

Yaklaşık bir kilometre yol kat ederek şebeke çeken bir yere gittiklerini dile getiren köy sakinlerinden 63 yaşındaki Süleyman Kılınç ise, "Köyümüzde telefon çekmiyor. Bir hastamız olsa sıkıntı çekiyoruz. Ulaşım doğru dürüst yok, aracı olmayanlar sıkıntı çekiyorlar. Telefon çeken bir yer var, 1 kilometre uzağa gideceğiz ki çeksin. İnternet, bilgisayar, telefon yok. Köyümüzde sokak köpekleri var. Bu sorundan dolayı gece dışarı çıkamıyoruz. Yetkililerimiz bir an önce bizimle ilgilenmeleri gerekiyor" diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Halis Bilgin'de "Malum şartlardan dolayı köye geldik. Okula gidemiyoruz çünkü pandemi sürecinde okullar kapalı. Burada sınavlarımız oluyor ama sınavlara katılmıyoruz. Çünkü şebeke çekmiyor. Şebeke için bayağı bir mesafe gitmemiz gerekiyor. Sınavlarım oluyor şebekede sıkıntılı, sınavın ortasında şebeke gidiyor ve gelmesi biraz vakit alıyor. Sınav doğru düzgün yapamıyorum. İnternet çekmediği için mağdurluk yaşıyoruz. Bir şey olduğunda konuşamıyorsun ve işlerin oluyor hal edemiyorsun. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Talebimiz, köyümüze telefon şebekesi gelmesi ve internet alt yapısının bağlantısının yapılmasıdır" şeklinde konuştu.

Lise öğrencisi Damla Taşer de köyde internet çekmediği için derslerinden geri kalmamak için pandemi süresince şehre gitmek zorunda kaldıklarını aktardı.

Bu köy, 3 ilin ortasında ama telefonlar çekmiyor, vatandaşlar yollara düşüyor
Bu köy, 3 ilin ortasında ama telefonlar çekmiyor, vatandaşlar yollara düşüyor
Bu köy, 3 ilin ortasında ama telefonlar çekmiyor, vatandaşlar yollara düşüyor
Bu köy, 3 ilin ortasında ama telefonlar çekmiyor, vatandaşlar yollara düşüyor

Cep Telefonu, İnternet, Elazığ, Keban, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bu köy, 3 ilin ortasında ama telefonlar çekmiyor, vatandaşlar yollara düşüyor - Son Dakika


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