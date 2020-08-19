Bu köy Türkiye'nin en kalabalık köyü - Son Dakika

Bu köy Türkiye'nin en kalabalık köyü

Bu köy Türkiye'nin en kalabalık köyü Bostanbükü Köyü Muhtarı Osman Alkan: "Okullar açık olduğunda köyümüzün nüfusu 10 bini geçiyor" Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü köyü, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 5 bin 949 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık köyü unvanını aldı.

Bu köy Türkiye'nin en kalabalık köyü

Bostanbükü Köyü Muhtarı Osman Alkan:

"Okullar açık olduğunda köyümüzün nüfusu 10 bini geçiyor"

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü köyü, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 5 bin 949 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık köyü unvanını aldı. Köy sakinleri, kalabalık olmasının kötü yanının hizmetlerin yetişmemesi olduğunu söyledi.

TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 yılı verilerine göre Türkiye'de 2019 yılında 18 bin 201 köy bulunuyor. TÜİK verilerinden derlenen bilgilere göre Türkiye'nin en kalabalık köyü 5 bin 949 kişilik nüfusu ile Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü köyü olurken, 5 bin 164 kişilik nüfusu ile Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Doğansu köyü ikinci, Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Gelişen köyü ise 4 bin 944 kişilik nüfusu ile üçüncü sırada yer aldı. Türkiye'de 2019 yılında nüfusu 20'den az olan 352 köy, 10'dan az olan 32 ve sadece 1 kişinin yaşadığı 2 köy bulunuyor.

Bostanbükü Köyü Muhtarı Osman Alkan, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada köyün Karabük merkeze 7 kilometre, Safranbolu ilçesine ise 3 kilometre uzaklıkta olduğunu söyledi. Köyün merkezi konumda olduğunu ifade eden Alkan, "Köyümüz üniversiteye yürüme mesafesinde. TÜİK verilerine göre 5 bin 949 nüfus ile Türkiye'nin en kalabalık köyü ilan edildi. Üniversiteye yakın olması sebebiyle okullar açık olduğunda köyümüzde bulunan iki KYK yurdu ve üniversiteye yakın olması sebebiyle evlerimizde kalan öğrenci arkadaşlarımız sayesinde biraz daha kalabalıklaşıyor. Köyümüzde küçük büyük ölçekli tekstil fabrikalarımız var. 2 bine yakın arkadaşımız istihdam ediliyor. Okullar açık olduğunda köyümüzün nüfusu 10 bini geçiyor" dedi.

Köye 6 aza ve 4 çalışanla birlikte hizmet vermeye çalıştıklarını aktaran Alkan, "Köyümüze en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Muhtarlık imkanlarıyla biraz zor olsa da gayretli bir şekilde çalışıyoruz. Bu kadar dar bir alanda kalabalık olan insanların ihtiyacını görmek zor. Su ihtiyacını biz muhtarlık olarak karşılıyoruz. Çöpümüzü Özel İdare alıyor. Köy olması sebebiyle Özel İdare'ye gelen para nispetinde yatırım oluyor" diye konuştu.

"Hızla büyüyen bir köy olduğu için hizmette yetişmekte zorlanıyoruz"

Safranbolu'da 60'a yakın köy olduğunu vurgulayan Alkan, şunları kaydetti:

"Bu köylerin nüfusu bizim köye yaklaşmıyor. Doğal olarak Özel İdare'nin de hizmeti bir yere kadar. Gelen para kadar hizmet getiriyor. Hızla büyüyen bir köy olduğu için hizmette yetişmekte zorlanıyoruz."

Kalabalık olduğu için yetkililerin köye ayrı bir önem gösterdiğini anlatan Alkan, "Çöpümüzü ve diğer hizmetlerimizi biraz daha hızlı çözüme ulaştırıyor. Köyümüzde tarım faaliyetleriyle uğraşıldığı için böyle bir problemimiz yok, daha çok göç alan bir köy. Gençlerimiz tarımla uğraşıyorlar. Karabük'ün yerel üretimde sebze üretiminin yüzde 25'ini köyümüz karşılamakta. Et ve süt üretimi köyümüzde halen daha yapılmakta. Gençlerimiz köyümüzü çok terk etmiyor. Şehir merkezine yakın olduğu için yerleşim yeri olarak köyümüzü tercih ediyorlar" dedi.

Bu köy Türkiye'nin en kalabalık köyü

Osman Alkan, Safranbolu, Karabük, Türkiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 10:13

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bu köy Türkiye'nin en kalabalık köyü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi milletimize vereceğiz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında Şevval Sam'dan sevgilisine şiddet uygulayan Ozan Güven'e tepki: Aynı filmde oynamam Bim, Şok, Migros ve CarrefourSa arasında en çok kar eden market Bim oldu Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifreiz yayınlanacak Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den limit çıkışı: Neden karşı olayım? CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü'nün koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ankara yolunda trafik kazası geçirdi Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü Uzman çavuşun cinsel istismarından sonra canına kıyan genç kızın babası konuştu: Kızımı evlenme vaadiyle kandırdı Seyir halinde at yarışı oynayan taksi şoförü trafikten men edildi Hollandalı teknik direktör Ronald Koeman, Barcelona ile sözleşme imzaladı Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi Son Dakika: Genç kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Uzman Çavuş Musa Orhan tutuklandı MasterChef'in ilk takım oyununda gerginlik haf safhada! Serhat ve Eray laf dalaşına girdi
F.Bahçe'nin yollarını ayırmaya hazırlandığı Allahyar ile Ankaragücü ilgileniyor F.Bahçe'nin yollarını ayırmaya hazırlandığı Allahyar ile Ankaragücü ilgileniyor         
13:56
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları         
13:46
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı         
13:12
Galatasaray, Fatih Terim'in düşünmediği 5 futbolcuyla yollarını ayırıyor Galatasaray, Fatih Terim'in düşünmediği 5 futbolcuyla yollarını ayırıyor         
12:50
İstanbul'da bir kişi eski çalışanı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu İstanbul'da bir kişi eski çalışanı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu         
12:47
Engin Altan Düzyatan, Pakistanlı üç çocuğun hayalini gerçekleştirdi Engin Altan Düzyatan, Pakistanlı üç çocuğun hayalini gerçekleştirdi         
12:34
Zifte bulanan yavru köpeği yeniden hayata döndürdüler, adını Zifte bulanan yavru köpeği yeniden hayata döndürdüler, adını "Şanslı" koydular         
12:33
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı         
12:29
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi         
12:28
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi         
12:07
Kızının düğünü için barışan eşini öldüren koca, 'Bir gün annenizi öldüreceğim' demiş Kızının düğünü için barışan eşini öldüren koca, 'Bir gün annenizi öldüreceğim' demiş         
11:43
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü         
11:38
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı         
10:59
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti         
10:51
Çin'de yeni koronavirüs alarmı! Son tespitler sonrası dondurulmuş gıda ithalatını durdurdular Çin'de yeni koronavirüs alarmı! Son tespitler sonrası dondurulmuş gıda ithalatını durdurdular         
10:45
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu         
10:43
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor         
10:24
İngiltere ve Galler'de 230 bin kişi evsiz kalabilir İngiltere ve Galler'de 230 bin kişi evsiz kalabilir         
10:23
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak         
09:53
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu         
09:46
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı         
09:32
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor         
09:26
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı 'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı         
09:21
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi         
09:10
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu         
09:05
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı         
08:43
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi         
07:50
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi         
23:32
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti         
23:27
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere "beni öldürün" diye yalvardı         
20:50
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı         
20:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2020 16:19:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bu köy Türkiye'nin en kalabalık köyü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei