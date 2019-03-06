Son Dakika Haberleri: Bu Köyde 1 Yıl Boyunca 'Tıraş' Yasak

Bu Köyde 1 Yıl Boyunca 'Tıraş' Yasak

1 saat önce

ALMANYA'nın Oberammergau köyü, Alp Dağları eteğinde Ammer nehri ve vadisinde kurulu 5 bin 200 nüfuslu bir köy. Türklerin de yaşadığı Oberammergau, her 10 yılda bir sergilenen ve 400 yıllık tarihe sahip 'İsa'nın Çilesi' (Passionsspiele) adlı tiyatro oyunuyla tanınıyor.

Bu Köyde 1 Yıl Boyunca 'Tıraş' Yasak, System.String[]
ALMANYA'nın Oberammergau köyü, Alp Dağları eteğinde Ammer nehri ve vadisinde kurulu 5 bin 200 nüfuslu bir köy. Türklerin de yaşadığı Oberammergau, her 10 yılda bir sergilenen ve 400 yıllık tarihe sahip 'İsa'nın Çilesi' (Passionsspiele) adlı tiyatro oyunuyla tanınıyor. Oyunda sadece köylüler ya da 20 yıldır o köyde yaşayanlar oynayabiliyor. Dışarıdan oyuncu alınmıyor. İsa'nın Çilesi adlı oyunda Hz. İsa'nın yakalanıp çarmıha gerilişini anlatan son beş gün canlandırılıyor. Gelecek yıl sahneye konulacak olan oyunda ikinci büyük rolü 18 yaşındaki Türk genci Cengiz Görür oynuyor. Cengiz Görür, İsa'nın en sevdiği havarisi, onu bir öpücükle ele veren Yahuda'yı canlandırıyor. Oyunun ikinci yönetmeni ise Abdullah Kenan Karaca.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Oyun, 16 Mayıs - 4 Ekim 2020 tarihleri arasında köyde sergilenecek. Tüm dünyadan izleyici çeken oyun için hazırlıklar başladı. Belediye ve tiyatro yönetimi, köyde belli noktalara afiş asarak, tüm kadın, erkek ve çocuk oyunculara 6 Mart'tan itibaren saç ve sakal tıraşı yasağını duyurdu. Bir yıl boyunca oyunda rol alan köylüler hiçbir şekilde tıraş olamayacak. Bu da köy nüfusunun yarısına tekabül ediyor. Çünkü köy ve köylülerin İsa'nın çilesi dönemini yansıtması gerekiyor.

TARİHİ 1633'E DAYANIYOR

Unesco'nun Dünya Kültür Mirası listesindeki oyunun tarihi 1633 yılına kadar uzanıyor. Köylüler, 1633'te veba salgınına karşı dua amacıyla İsa'nın çilesini canlandırıyor. Veba'nın gidip bir daha gelmemesi durumunda bu geleneği devam ettirme sözü veriyorlar. Oyundan sonra veba bir daha Oberammergau köyüne uğramıyor. Köylüler de her 10 yılda bir 'İsa'nın Çilesi'ni canlandırarak bu sözlerini yerine getirmeye devam ediyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:45 

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