Son Dakika Haberleri: Bu Köyde 3 Asırdır Dededen Toruna Kaz Yetiştiriliyor

Bu Köyde 3 Asırdır Dededen Toruna Kaz Yetiştiriliyor

36 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Dodurga köyünde 3 asırdır doğal ortamda üretimi yapılan kazlar yoğun ilgi görüyor.

Bu Köyde 3 Asırdır Dededen Toruna Kaz Yetiştiriliyor, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Dodurga köyünde 3 asırdır doğal ortamda üretimi yapılan kazlar yoğun ilgi görüyor.

Kış aylarında tüketimi artan ve civarda "Dodurga Kazı" ismiyle ün yapan kazlara Antalya, Ankara, İstanbul ve çevre illerden, özellikle turistik otellerin bulunduğu bölgelerden toplu talepler geliyor.

70 haneli köyün hemen hepsinde kaz yetiştirciliği yapılırken, kazların fiyatları kış aylarında 100-150 lira, yazın ise 70-80 lira arasında alıcı buluyor.


Köyde kaz yetiştiriciliği yapan 56 yaşındaki Yılmaz Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, temiz su alanında yetiştirdikleri kazların kış aylarında daha lezzetli olduğunu söyledi.

Kaz yetiştiriciliğinin köyde dededen toruna sürdüğünü belirten Demir, şunları kaydetti:

"Yaz aylarında doğal kuluçka yöntemi ile üretilen kazlarımızın sayısı kışın artıyor. Kazlarımız, 'Dodurga kazı'dır, meşhurdur. Sulak alanlarda yetişir. Çok lezzetlidir. Kış aylarında kar yediği zaman lezzeti daha da artar. Bulgur pilavı ile daha güzel olur. İstanbul, Antalya, Ankara'dan gelip toplu şekilde alım yapıyorlar. Kaz üretimi köyümüzde 300 yıldır devam ediyor."

"Köyümüzde kaz üretimi 3 asırdır devam ediyor"

Dodurga Köyü Muhtarı Turan Eğilmez de kazların doğal ortamda kuluçka makinesi kullanılmadan üretildiğini anlattı.

Dededen, nineden kalma yöntemlerle üretim yapıldığını dile getiren Eğilmez, şunları kaydetti:

"Köyümüzde kaz üretimi 3 asırdır devam ediyor. Doğal ortamda kendi kazlarımızdan üretim yapıyoruz. Köyümüzde 70 hane var, her hanemizde 50 ila 100 arası kaz bulunuyor. Genellikle otellerden, Antalya'dan ve çevre illerimizden talepler geliyor. Kazlarımıza kış aylarında daha fazla rağbet oluyor. Kış aylarında daha lezzetli oluyor. Fiyatları yazın düşük oluyor, kış aylarında ise 100 ila 150 lirasında satılıyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:44 Kaynak: AA

Sandıklı, Afyonkarahisar, Antalya, Dodurga, Güncel
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