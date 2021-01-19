Bu köyde alınan tedbirlerle koronavirüs görülmedi - Son Dakika

Bu köyde alınan tedbirlerle koronavirüs görülmedi

19.01.2021 15:56

Bu köyde alınan tedbirlerle koronavirüs görülmedi Yabancıların girişine izin verilmeyen köyde korona virüs vakası görülmedi Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan ve yabancıların girişine izin verilmeyen Bürnük Köyü, köylülerin aldığı tedbirler sayesinde bu güne kadar korona virüs vakası...

Bu köyde alınan tedbirlerle koronavirüs görülmedi

Yabancıların girişine izin verilmeyen köyde korona virüs vakası görülmedi

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan ve yabancıların girişine izin verilmeyen Bürnük Köyü, köylülerin aldığı tedbirler sayesinde bu güne kadar korona virüs vakası görülmeyen ender yerlerden biri haline geldi. Köylüler, Covid-19 virüsünün köye girmesi için tedbirlere sıkı sıkıya uygulamaya devam ediyor.

Tosya'da bulunan Bürnük Köyü, alınan tedbirler sayesinde tüm dünyayı etkisi altına alan ve çok sayıda ölümlerin yaşandığı Covid-19 pandemisinden korunmayı başardı. Tosya ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve Ilgaz Dağının eteklerinde bin 450 rakımda konuşlanmış Bürnük köyü, köyle yabancıların girmesine izin verilmemesiyle henüz korona virüsle vakası görülmeyen ender yerlerden biri oldu. Şimdiye kadar korona virüs vakasının görünmediği Bürnük köyündeki köylüler, organik beslenerek bağışıklık sistemlerini güçlendirmeleri sebebiyle hastalığa yakalanmamayı başardı.

"Araçların köyde durması ya da konaklaması yasaklandı"

İstanbul-Samsun bağlantısını sağlayan D-100 karayolu üzerinde bulunan Bürnük köyü, aynı zamanda Tosya'yı Kastamonu'ya bağlayan hatta Çorum-Kastamonu güzergahı olan D-775 karayolu aynı köyün içerisinden geçiyor. Köyden her gün onlarca araç geçmesine rağmen köy halkı alınan tedbirlerle şimdiye kadar korona virüsü köylerinden uzak tutmayı başardı. Köylüler, konum itibariyle her gün yüzlerce aracın geçtiği köylerinde araçların durmasına izin vermiyor. Köy halkının aldığı karar gereği Kastamonu-Tosya-Çorum güzergahını kullanan araçların köyde durması ya da konaklaması yasaklandı. Yabancı hiç kimseyle temas etmeyen köy halkı, aynıca zamanda köylerine dışarıdan gelen yabancıların da girişini izin vermiyor.

Doğal beslenerek virüsü kendilerinden uzak tutuyorlar

130 kişinin ikamet ettiği ve kendi ihtiyaçlarını bahçelerinde yetiştirerek gideren köylüler, virüse karşı doğal ve organik beslenerek bağışıklık sistemlerini virüse karşı sürekli güçlü tutuyor. Köy halkı, cenaze, mevlit, düğün, eğlence veya başka bir sebepten ötürü şimdiye kadar toplu davetlere müsaade etmezken, aldıkları tedbirler sayesinde şimdiye kadar köylerinde hiç korona virüs vakası görülmedi. Köylüler, Mart ayından bu yana hiç bir korona virüs vakasının köylerinde görülmediğini ifade ederek, bundan sonrada vaka görülmemesi temennisinde bulundu.

"Yaşlılarımızı gerekmedikçe şehir merkezine indirmedik, ihtiyaçlarını bizler karşıladık"

Özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşlarını şehir merkezine indirmediklerini ve ihtiyaçlarını kendilerinin karşıladığını söyleyen Bürnük Köyü Muhtarı Erol Uzunoğlu, "Şu ana kadar köyümüze korona virüs gelmemiştir. Özellikle tedbirleri en üst seviyede tuttuk. 65 yaş üstü vatandaşlarımızı gerekmedikçe şehir merkezine indirmedik. İhtiyaçlarını muhtarlık olarak biz karşıladık. Köyümüzün içinden Kastamonu Yolu geçmektedir. Buna rağmen gelip geçenleri uyardık, köyümüze almadık. Köyümüz dışındaki vatandaşları ailelerini görmek için dahi köyümüze getirtmedik. Köyümüz ihtiyaçlarını kendisi karşılamaktadır. Ekmek ve tarım ürünlerini kendimiz üretmekteyiz. Bu yüzden uğramadığını düşünüyoruz. Köyümüzün etrafı ormanlarla kaplı olduğu için oksijeni boldur. Bunun da sağlık açısından bayağı faydası olduğunu düşünüyoruz. Köyümüz 35 hanedir ve nüfusu 130 kişidir" dedi.

"Beni şehir merkezine göndermiyorlar"

Alınan sıkı tedbirlerden bahseden Bahattin Güney adlı köylü ise, "Beni şehir merkezine göndermiyorlar. İhtiyaçlarımızı muhtar karşılıyor, kapımıza kadar getiriyor. Yine sebze ve meyvemizi kendimiz üretiyoruz" diye konuştu.

"korona virüs hastalığını köyümüze sokmadık"

Köy sakinlerinden Yaşar Karamahmutoğlu da, "Bugüne kadar korona virüs hastalığını köyümüze sokmadık. Gerek muhtarımızla, gerek ihtiyar heyetimizle el ele vererek köyümüzden uzaklaştırdık" şeklinde konuştu.

"Virüs başlayalı şehir dışına çıkmadım"

Köy sakinlerinden Ömer Çetintaş ise, şöyle konuştu: "5 senedir burada ikamet ediyorum. Virüs başlayalı şehir dışına çıkmadım. Vatandaşlarımızı da uyardık. Şuana kadar köyümüzde bir vaka dahi görülmedi" ifadelerini kullandı.

"Tosya'mızda 4 köyümüzde korona virüs vakası görülmedi"

Köylülerin korona virüse karşı aldığı tedbirler ve bilinçlenmeleri nedeniyle Tosya'da 4 köyde şimdiye kadar hiç korona virüs vakasının görülmediğini söyleyen Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ise şöyle konuştu: "Tosya ilçemizde vakalarımız toplamda 3 bini geçti. Salgın ilk görüldüğü günden itibaren Tosya'da toplam vaka sayımız 3 bini geçti. Zaman zaman köylerde ağırlıklı oldu, zaman zaman şehir merkezinde ağırlıklı oldu. Vakaların yoğunluk kazandığı oldu. Birçok köyümüzde karantinalar oldu. Fakat 54 köyü olan Tosya'da 4 köyde pozitif vaka görülmedi. Burada köyün nüfusunun az olması ya da vatandaşların köyde yaşıyor olması değil, tam tersine farkındalıkla alakalı bir şey. Bu köylerimiz Bürnük, Musaköy, Çakırlar ve Karasapaca köyleri olarak kayıtlara geçti. İnşallah bundan sonrada bu köylerimiz bu özelliğini korumaya devam eder.

Bu köyde alınan tedbirlerle koronavirüs görülmedi
Bu köyde alınan tedbirlerle koronavirüs görülmedi
Bu köyde alınan tedbirlerle koronavirüs görülmedi
Bu köyde alınan tedbirlerle koronavirüs görülmedi

Koronavirüs, Kastamonu, Çorum, Tosya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bu köyde alınan tedbirlerle koronavirüs görülmedi - Son Dakika


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