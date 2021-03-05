Bu köyde hala 'kara saban' kullanılıyor! Ekmek parasını iki öküzün sırtından kazanıyor - Son Dakika

Bu köyde hala 'kara saban' kullanılıyor! Ekmek parasını iki öküzün sırtından kazanıyor

05.03.2021 09:33

Hatay'ın Belen ilçesindeki bazı bölgelerde arazi şartları nedeniyle hala geleneksel tarım aleti 'kara saban' kullanılıyor. Köyde 35 yıldır çiftçilik yapan Ferhat Yılmaz, bir çift öküzüyle birlikte hem kendi tarla ve bahçelerini sürüyor hem de köydeki çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Amanos Dağları'nın zirvesine adeta bir kartal yuvası gibi konuşlanan Belen ilçesine bağlı Kıcı köyünde engebeli ve yamaçta bulunan arazilerinde traktör ve modern tarım makinelerini kullanamayan çiftçiler, toprağa halen kara saban ile sürüyor. Köy halkı, tarım arazilerinin genellikle engebeli ve yamaç olması nedeniyle geçmiş yıllardan bu yana bölgede birçok ölümlü traktör kazalarının yaşanmasının da kara saban kullanımının günümüze kadar gelmesinde büyük etken olduğunu anlattı.

Bu köyde hala 'kara saban' kullanılıyor! Ekmek parasını iki öküzün sırtından kazanıyor

ÖKÜZLER 6 AY ÇALIŞIP 6 AY DİNLENİYOR

Köyde 35 yıldır çiftçilik yapan Ferhat Yılmaz (51), bir çift öküzüyle birlikte hem kendi tarla ve bahçelerini sürüyor hem de çevredeki mahallelerde yaşayan çiftçilerin ihtiyaçlarını gideriyor. Bölgedeki son kara saban kullananlardan biri olduğunu aktaran Yılmaz, Belen, Arsuz ve İskenderun ilçelerine bağlı köylerde engebeli olan tarım arazilerinde kara sabanın büyük rağbet gördüğünü söyledi. 6 ay boyunca iki öküzü ile tarlalarda ve meyve bahçelerinde çalıştığını dile getiren Yılmaz, kalan 6 ayda ise yaylada hayvanlarını besleyerek, onları dinlendirdiğini ifade etti. Ulaşımın sağlandığı en yakın noktaya kadar öküzlerini kamyonetle taşıdığını, sonrasında ise sürülecek araziye yaya olarak gittiğini anlatan Yılmaz, 17 dönüm araziyi bir çift öküz ile 6 günde sürdüğünü dile getirdi.

Bu köyde hala 'kara saban' kullanılıyor! Ekmek parasını iki öküzün sırtından kazanıyor

"ÇOCUĞUM GİBİ GÖRÜYORUM"

Araziyi sürerken öküzlerine seslenerek onları yönlendiren Yılmaz, "Öküzler çok akıllı hayvanlar. Bu yüzden çalışırken fazla yorulmuyorum. 'Haydi yavrum, haydi, oğlum' diye hitap ederek onları motive ediyorum. Öküzlerime zor kullanmıyorum, onları çocuklarım gibi görüyorum. Çift sürerken zaman zaman türkü söyleyip, zaman zaman da mola vererek hem öküzlerimi hem de kendimi dinlendiriyorum" diye konuştu.

Bu köyde hala 'kara saban' kullanılıyor! Ekmek parasını iki öküzün sırtından kazanıyor

KUŞAKTAN KUŞAĞA AKTARILIYOR

Traktör ile yapılan sürme işleminde zeytin ağaçlarının köklerinin kuruduğunu savunan Yılmaz, kara saban ile zeytinin ve sebzelerin daha yüksek verim verdiğini söyledi. Dedesinden, babasından kendisine miras kalan kara saban ile 35 yıldır devam ettirdiği çiftçiliği ömrü el verdikçe devam ettireceğini aktaran Yılmaz, çocuklarına da bu mesleği öğrettiğini ifade etti.

Bu köyde hala 'kara saban' kullanılıyor! Ekmek parasını iki öküzün sırtından kazanıyor
Bu köyde hala 'kara saban' kullanılıyor! Ekmek parasını iki öküzün sırtından kazanıyor
Bu köyde hala 'kara saban' kullanılıyor! Ekmek parasını iki öküzün sırtından kazanıyor
Bu köyde hala 'kara saban' kullanılıyor! Ekmek parasını iki öküzün sırtından kazanıyor

Ferhat Yılmaz, Traktör, Tarım, Belen, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bu köyde hala 'kara saban' kullanılıyor! Ekmek parasını iki öküzün sırtından kazanıyor - Son Dakika Ekonomi


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