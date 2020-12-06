Bu köyde direğe telefon çekme devri bitti - Son Dakika

Bu köyde direğe telefon çekme devri bitti

06.12.2020 10:14
Bu köyde direğe telefon çekme devri bitti, System.String[]

Tunceli'de bir köyde bugüne kadar sadece bayrak direğine çekilen telefonla bluetoothlu kulaklık aracılığı ile görüşme yapılabilmesi sorunu, Çemişgezek Kaymakamı Mehmet Güder'in devreye girip baz istasyonu kurdurmasıyla bitti.

Tunceli'de bir köyde bugüne kadar sadece bayrak direğine çekilen telefonla bluetoothlu kulaklık aracılığı ile görüşme yapılabilmesi sorunu, Çemişgezek Kaymakamı Mehmet Güder'in devreye girip baz istasyonu kurdurmasıyla bitti. Çocuklar online derslerini takip etmeye, vatandaşlar ise evlerinde yakınlarıyla doya doya sohbet etmeye başladı.

Çemişgezek ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Gedikler köyünde cep telefonlarının çekmemesi sorunu bitti. Yaklaşık iki ay önce köyü ziyaret eden Kaymakam Mehmet Güder, köyde GSM hatlarının çekmediğini öğrenince Muhtar Hulusi Mirza Önal ve vatandaşlara bu sorun giderilmeden tekrar köye gelmeyeceği sözünü verdi. Ardından Kaymakam Güder, GSM yetkilileriyle görüşmelerde bulunarak 2 ayın sonunda birden fazla köyü kapsayacak şekilde köye baz istasyonu kurulumunu sağladı. Daha önce bayrak direğinde telefonlarını göndere çekerek görüşme yapabilen vatandaşlar, kurulan baz istasyonu ile evlerinde yakınları ile görüntülü görüşmeye başladı.

Böylesi bir hizmetin yıllardır geciktirildiğini belirten Muhtar Hulusi Mirza Önal, "Bizler Gedikler ve civar köyleri olarak bugün iletişim esaretinden kurtulduk. Cep telefonları Türkiye'ye geldiğinden beri köyümüzde cep telefonu çekmiyordu. Kaymakamımız Mehmet Güder köyümüze bir nezaket ziyaretinde bulundu. Sıkıntılarımızı sordu. Bizde kendisine baz istasyonu talebinde bulunduk. Sağ olsun bütün gücünü kullanarak bizi bu sıkıntıdan kurtardı. Bizleri dünyayla buluşturdu. Köyüm ve şahsım adına kendilerine minnet ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Köyde evinin önüne diktikleri bayrak direğinde göndere telefon çekip, bluetooth yardımıyla iletişim kuran Uğur Güler ise, sorunun çözülmesiyle yaşadığı mutluluğu aktardı. Daha önce evinin önündeki bayrak direğine telefonu göndere çekerek İstanbul'daki eşiyle bluetooth vasıtasıyla konuştuğunu anlatan Güler, "Daha önce ben İstanbul'daki çocuklarımla ve eşimle bayrak direğinde telefonu göndere çekerek konuşuyordum. Çemişgezek Kaymakamı Mehmet Güder'e ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Şu anda sorunumuz çözüldü. Herkesle rahat şekilde konuşabiliyoruz" diye konuştu.

Hem vatandaşların iletişim sorunu hem de uzaktan eğitim gören öğrencilerin derse katılımlarını sağlamak için mutlu eden bir hizmetin gerçekleştirildiğini aktaran Kaymakam Mehmet Güder, "Ziyaretlerimiz kapsamında köklü bir geçmişi olan ve daha önce de nahiye merkezi olan Gedikler köyümüzde vatandaşlarımızın iletişim sorunu olduğunu öğrendik. Bizler de konunun çözümü için girişimlerde bulunduk. GSM şirketlerinin yöneticileriyle temaslarımız neticesinde baz istasyonunun ilkinin kurulumu sağlanarak vatandaşlarımızın iletişim sorununu ortadan kaldırdık. İkinci istasyonumuzun ise yakın zaman içerisinde kurulumu sağlanacak. Köydeki vatandaşlarımıza bir dahaki ziyaretimizde inşallah telefonlarınız çekiyor olacak demiştik. Bu gün Gedikler ve civarındaki köylerimizin kadim sorununun çözülmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sebeple desteğini esirgemeyen Valimiz Mehmet Ali Özkan'a, GSM operatörlerinin yöneticilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - TUNCELİ

Bu köyde direğe telefon çekme devri bitti
Bu köyde direğe telefon çekme devri bitti
Bu köyde direğe telefon çekme devri bitti
Bu köyde direğe telefon çekme devri bitti
Bu köyde direğe telefon çekme devri bitti
Bu köyde direğe telefon çekme devri bitti
Bu köyde direğe telefon çekme devri bitti

Baz İstasyonu, Mehmet Güder, Çemişgezek, Tunceli, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bu köyde direğe telefon çekme devri bitti - Son Dakika


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