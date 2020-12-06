Bu köyde direğe telefon çekme devri bitti - Son Dakika

Bu köyde direğe telefon çekme devri bitti

06.12.2020 16:26
Bu köyde direğe telefon çekme devri bitti, System.String[]

Tunceli'de bir köyde bugüne kadar sadece bayrak direğine çekilen telefonla bluetoothlu kulaklık aracılığı ile görüşme yapılabilmesi sorunu, Çemişgezek Kaymakamı Mehmet Güder'in devreye girip baz istasyonu kurdurmasıyla bitti.

Tunceli'de bir köyde bugüne kadar sadece bayrak direğine çekilen telefonla bluetoothlu kulaklık aracılığı ile görüşme yapılabilmesi sorunu, Çemişgezek Kaymakamı Mehmet Güder'in devreye girip baz istasyonu kurdurmasıyla bitti. Çocuklar online derslerini takip etmeye, vatandaşlar ise evlerinde yakınlarıyla doya doya sohbet etmeye başladı.

Çemişgezek ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Gedikler köyünde cep telefonlarının çekmemesi sorunu bitti. Yaklaşık iki ay önce köyü ziyaret eden Kaymakam Mehmet Güder, köyde GSM hatlarının çekmediğini öğrenince Muhtar Hulusi Mirza Önal ve vatandaşlara bu sorun giderilmeden tekrar köye gelmeyeceği sözünü verdi. Ardından Kaymakam Güder, GSM yetkilileriyle görüşmelerde bulunarak 2 ayın sonunda birden fazla köyü kapsayacak şekilde köye baz istasyonu kurulumunu sağladı. Daha önce bayrak direğinde telefonlarını göndere çekerek görüşme yapabilen vatandaşlar, kurulan baz istasyonu ile evlerinde yakınları ile görüntülü görüşmeye başladı.

Böylesi bir hizmetin yıllardır geciktirildiğini belirten Muhtar Hulusi Mirza Önal, "Bizler Gedikler ve civar köyleri olarak bugün iletişim esaretinden kurtulduk. Cep telefonları Türkiye'ye geldiğinden beri köyümüzde cep telefonu çekmiyordu. Kaymakamımız Mehmet Güder köyümüze bir nezaket ziyaretinde bulundu. Sıkıntılarımızı sordu. Bizde kendisine baz istasyonu talebinde bulunduk. Sağ olsun bütün gücünü kullanarak bizi bu sıkıntıdan kurtardı. Bizleri dünyayla buluşturdu. Köyüm ve şahsım adına kendilerine minnet ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Köyde evinin önüne diktikleri bayrak direğinde göndere telefon çekip, bluetooth yardımıyla iletişim kuran Uğur Güler ise, sorunun çözülmesiyle yaşadığı mutluluğu aktardı. Daha önce evinin önündeki bayrak direğine telefonu göndere çekerek İstanbul'daki eşiyle bluetooth vasıtasıyla konuştuğunu anlatan Güler, "Daha önce ben İstanbul'daki çocuklarımla ve eşimle bayrak direğinde telefonu göndere çekerek konuşuyordum. Çemişgezek Kaymakamı Mehmet Güder'e ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Şu anda sorunumuz çözüldü. Herkesle rahat şekilde konuşabiliyoruz" diye konuştu.

Hem vatandaşların iletişim sorunu hem de uzaktan eğitim gören öğrencilerin derse katılımlarını sağlamak için mutlu eden bir hizmetin gerçekleştirildiğini aktaran Kaymakam Mehmet Güder, "Ziyaretlerimiz kapsamında köklü bir geçmişi olan ve daha önce de nahiye merkezi olan Gedikler köyümüzde vatandaşlarımızın iletişim sorunu olduğunu öğrendik. Bizler de konunun çözümü için girişimlerde bulunduk. GSM şirketlerinin yöneticileriyle temaslarımız neticesinde baz istasyonunun ilkinin kurulumu sağlanarak vatandaşlarımızın iletişim sorununu ortadan kaldırdık. İkinci istasyonumuzun ise yakın zaman içerisinde kurulumu sağlanacak. Köydeki vatandaşlarımıza bir dahaki ziyaretimizde inşallah telefonlarınız çekiyor olacak demiştik. Bu gün Gedikler ve civarındaki köylerimizin kadim sorununun çözülmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sebeple desteğini esirgemeyen Valimiz Mehmet Ali Özkan'a, GSM operatörlerinin yöneticilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - TUNCELİ

Bu köyde direğe telefon çekme devri bitti
Bu köyde direğe telefon çekme devri bitti
Bu köyde direğe telefon çekme devri bitti
Bu köyde direğe telefon çekme devri bitti
Bu köyde direğe telefon çekme devri bitti
Bu köyde direğe telefon çekme devri bitti
Bu köyde direğe telefon çekme devri bitti

Baz İstasyonu, Mehmet Güder, Çemişgezek, Tunceli, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bu köyde direğe telefon çekme devri bitti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Karagümrük, Ndao'nun golleriyle Çaykur Rizespor'u devirdi Son Dakika! Erzurum'da cinnet getiren şahıs, yakını olan 3 kadını öldürdü Doya Doya Moda'ya katılan Bahar Candan kendini yere attı Eğer Beşiktaş Aboubakar'ı satarsa, bonservisinin yarısı Porto'ya verilecek "Hasta Fenerliyim ama bayıldım" diyen Rıdvan Dilmen'den G.Saraylı yıldız için çarpıcı iddia Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi
Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı         
16:24
İYİ Partili Koray Aydın: Bazı Bilim Kurulu üyeleri istifa etmek istiyor İYİ Partili Koray Aydın: Bazı Bilim Kurulu üyeleri istifa etmek istiyor         
15:02
Denizin üstünde beliren gizemli cismi gören otel çalışanı: Aklıma UFO'lar geldi Denizin üstünde beliren gizemli cismi gören otel çalışanı: Aklıma UFO'lar geldi         
14:50
Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu         
14:39
Bakan Soylu'dan gazeteci Kübra Par'a sert yanıt: Ben kendimi ortaya koyuyorum, ya iftira sahipleri? Bakan Soylu'dan gazeteci Kübra Par'a sert yanıt: Ben kendimi ortaya koyuyorum, ya iftira sahipleri?         
13:48
Trabzon'da pandemi hastanesi önündeki ambulans yoğunluğu endişe yarattı Trabzon'da pandemi hastanesi önündeki ambulans yoğunluğu endişe yarattı         
12:50
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı         
12:31
ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı         
11:20
Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenen adam yoldaki otomobilin camını kafa atarak kırdı Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenen adam yoldaki otomobilin camını kafa atarak kırdı         
10:37
Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın         
10:20
Set çalışanlarına saldırıda bulunan zorbalarla ilgili konuşan Kaynarca: Biz onlarla başa çıkamayız Set çalışanlarına saldırıda bulunan zorbalarla ilgili konuşan Kaynarca: Biz onlarla başa çıkamayız         
10:03
Nüfusunun yüzde 70'i karantinada olan Kütahya'nın Emet ilçesinde denetimler sıkılaştırıldı Nüfusunun yüzde 70'i karantinada olan Kütahya'nın Emet ilçesinde denetimler sıkılaştırıldı         
07:35
Demiryolları Demiryolları "Çin'e giden ilk ihracat treni yolundan döndü" iddialarına yanıt verdi: Gümrükleme için Halkalı'ya geldi         
00:09
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti         
22:41
Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı         
21:56
Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz         
15:49
Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz         
14:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2020 16:43:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bu köyde direğe telefon çekme devri bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei