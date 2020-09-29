Bu köyde emekler gelire dönüşüyor - Son Dakika

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Karaoğlan Manda Köyü Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne ziyaretler devam ediyor.

Karaoğlan Manda Köyü Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 'Yöresel Gıda Ürünleri Yapımı Kursu'na yönelik yapılan ziyarete Mustafakemalpaşa Kaymakamı Ahmet Altıntaş'ın eşi Ayşe Altıntaş, İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Berna Olca, İlçe Sağlık Müdürü F. Esra Asutay ve İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Semra Aslan katıldı. Proje Yürütücüsü Veteriner Hekim H. Gökhan Sargın kurulan kooperatifin amacı, vizyonu ve hedeflerine ilişkin Ayşe Altıntaş'a bilgi verdi. Eğitmen Gıda Mühendisi Emre Engin de 'Yöresel Gıda Ürünleri Yapımı Kursu' hakkında bilgilendirme yaptı. Veteriner Hekim H. Gökhan Sargın kooperatif ve yöresel ürünler yapım kursu ile bölgedeki kadınların manda yetiştiriciliği ile elde ettikleri et, süt ürünleri kooperatif aracılığıyla doğrudan pazarlayarak, emeklerini gelire dönüştürebileceklerini ifade etti. Kooperatifin üye kadınları ziyaretçilere mahalli lezzetlerden ikramda bulundu.

Ayşe Altıntaş ilçemizde kırsal kalkınmayı destekleyen ve üreten kadınlarımızın kooperatifinin açılmasından mutlu olduğunu, yöresel ürünlerin üretilmesinde kooperatifleşmenin önemli olduğunu, kooperatife başarılar dilediğini belirtti. - BURSA