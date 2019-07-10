Bu köyde her dönem muhtar değişiyor
1 saat önce
Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Karbasan köyü seçmeninin bir dönem seçtiği muhtarı ikinci dönem tekrar seçmemesi ilgi çekiyor.
Kütahya Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:45 Kaynak: İHA
'nın Hisarcık
ilçesi Karbasan
köyü seçmeninin bir dönem seçtiği muhtarı ikinci dönem tekrar seçmemesi ilgi çekiyor.
Yeni seçilen Köy Muhtarı Mehmet Bilkaya, 1996 yılında belde olan, 2014 Mahalli idareler seçimleri sonrasında ise köy statüsüne düşürülen 689 nüfuslu Karbasan köyünde bugüne kadar belde statüsünde olduğu dönemler dahil, seçilen hiçbir Belediye Başkanı ve muhtarın ikinci dönem tekrar seçilemediğini söyledi.
Bilkaya," Biz muhtarlar tekrar seçilemeyeceğimizi bildiğimiz için gelecekle alakalı plan yapmıyoruz. Hatta belde olduğumuz dönem de Belediye Başkanı seçilen arkadaşların bazıları sağ, bazıları ise sol partilerde idi. Bu da gösteriyor ki köyümüz seçmeni gayet bilinçli, parti ayrımı gözetmeden görev yapacak kişiye oy veriyor. Halkımızın bize layık gördüğü muhtarlık görevini en iyi şekilde tamamlarız inşallah. Hedefim köyümüzde bir ilki gerçekleştirerek ikinci dönemde de muhtar seçilebilmek" dedi. - KÜTAHYA
Kilosu 10 liraya satılan beyaz fasulye, pazarın gözdesi oldu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kendisiyle ilgili yazıya sert tepki: Suç duyurusunda bulunacağım Ekrem İmamoğlu'ndan Ali İsmail Korkmaz paylaşımı: Rahat uyu güzel çocuk İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Mehmet İhsan Şimşek istifa etti