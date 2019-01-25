Son Dakika Haberleri: Bu Köyde Herkes Geçimini 'Kaz'dan Sağlıyor

Bu Köyde Herkes Geçimini 'Kaz'dan Sağlıyor

52 dakika önce

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Çamdibi köyünde vatandaşlar, geçimini kazcılık yaparak sağlıyor.

Bu Köyde Herkes Geçimini 'Kaz'dan Sağlıyor, System.String[]
Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Çamdibi köyünde vatandaşlar, geçimini kazcılık yaparak sağlıyor.

Köydeki her hanenin kaz yetiştiriciliği yaptığını belirten Aslanapa Çamdibi Köyü İmam Hatibi Davut Berber, "Köyümüzün hemen her hanesinde doğal yöntemlerle kaz yetiştiriciliği yapılıyor. Bahar aylarında civciv olan kazlar, kış aylarında kesime hazır hale geliyor. Bir kaz yaklaşık 100 ile 150 lira arası alıcı buluyor. Ayrıca bir asırdır devam eden, odalarda kaz tridi geleneğimiz aralıksız devam ediyor. Özellikle kış aylarında asker eğlencelerimiz, emekli olanların kutlamaları ve yeni çocuğu olmuş babaların verdiği kaz tridi ziyafetleri yaşamaya ve görülmeye değerdir" diye konuştu.

Berber, Aslanapa ve köyleri için kaz yetiştiriciliğinin çok ciddi bir ekonomik girdi sağladığını ve bu konuda devletin vatandaşlara teşvik ve destek vermesi gerektiğini ifade etti. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:13 Kaynak: İHA

Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kar Yolları Kapatınca Hasta Keçisini Veterinere Götürmek İçin 2 Kilometre Sırtında Taşıdı Hortumda Kaybolan Buse'yi Aramaya Çalışan Vatandaş da Sel Sularına Kapıldı! Dehşet Anları Kamerada

OIumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Pazarda Fiyatlar 3'e Katlandı Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Hiçbir Koşulda İstifa Etmeyeceğim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 13:05:18. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bu Köyde Herkes Geçimini 'Kaz'dan Sağlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]