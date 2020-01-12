Bu köyde kimse sigara içmiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bu köyde kimse sigara içmiyor - Son Dakika

Bu köyde kimse sigara içmiyor

6 saat önce

BATMAN'ın Gerçüş ilçesine bağlı Güzelöz köyünün sakinleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sigara konusundaki çağrısını dikkate alarak 6 yıl önce sigara içmeyi bıraktı.

Bu köyde kimse sigara içmiyor, System.String[]

BATMAN'ın Gerçüş ilçesine bağlı Güzelöz köyünün sakinleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sigara konusundaki çağrısını dikkate alarak 6 yıl önce sigara içmeyi bıraktı.

Gercüş ilçesine bağlı 20 hane 110 nüfuslu Güzelöz köyünde kimse sigara içmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sigara konusundaki hassasiyetini ve çağrılarını dikkate alan köy sakinleri, aldıkları ortak kararla 6 yıl önce sigaraya içmeyi bıraktı. Sigaraya bırakan köy sakinleri, şimdilerde sağlıklı yaşam için sürekli spor yapıyor.

Güzelöz Muhtarı Hüseyin Şahin, "Bu köyde yıllardır kimse sigara içmiyor. Dedelerimiz ve babam eskiden sigara içiyorlardı. Ölmeden önce bize tembih ettiler sigaranın hiçbir faydasının olmadığını ve çok zararlı bir söylediler. Biz de hem dedelerimizin nasihatlerine hem de Cumhurbaşkanı'mızın sigara konusundaki hassasiyeti dikkate alıp 6 yıl önce sigarayı bırakma kararı aldık" dedi.


Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Gercüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti köydeki vatandaşlara sigarayı bıraktırdı
Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç ile sosyal medyada canlı görüştü! O anlar böyle görüntülendi Asker eğlencesi kana bulandı! Kutlama sırasında yengesini vuran şahıs ölümüne yol açtı Kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor! 4 ilde hayatı olumsuz etkiledi

Son Dakika Haberleri
22:18 İran'daki rejim karşıtı gösteriler ülkenin tamamına yayılıyor - Son Dakika
22:16 Samsun'da çöp kamyonunda erkek cesedi bulundu - Son Dakika
22:14 Maganda kurşununun isabet ettiği damat ağır yaralandı - Son Dakika
22:11 Samsun çöp kamyonunda kol ve bacakları kesilmiş ceset çıktı - Son Dakika
22:04 TRT Kurdi, kuruluşunun 11. yılını kutladı - Son Dakika
21:28 Asker eğlencesi kana bulandı! Kutlama sırasında yengesini vuran şahıs ölümüne yol açtı - Son Dakika
19:58 Kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor! 4 ilde hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 22:20:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bu köyde kimse sigara içmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]