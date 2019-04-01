Son Dakika Haberleri: Bu Köyde Muhtarlık Seçimi Berabere Bitti

Bu Köyde Muhtarlık Seçimi Berabere Bitti

23 dakika önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Halitağalar köyünde muhtarlık seçimine giren iki muhtar adayı da 101'er oy alınca muhtarlık seçimi berabere bitti.

Bu Köyde Muhtarlık Seçimi Berabere Bitti, System.String[]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Halitağalar köyünde muhtarlık seçimine giren iki muhtar adayı da 101'er oy alınca muhtarlık seçimi berabere bitti.

Kadirli ilçesinde 239 seçmenin olduğu ve 4 mahalleden oluşan Halitağalar köyünde mevcut muhtar Ahmet Kurt ile yeni muhtar adayı Turan Bircan yarıştı. Sandıklar kapanıp sayıma geçilince çıkan geçerli oylara göre 101 oy mevcut muhtar Ahmet Kurt aldı. Yeni muhtar adayı Turan Bircan'a da sandıktan 101 oy çıkınca her iki muhtar adayı da YSK Hakimliğine sonuç ile ilgili itirazda bulundu. YSK Hakimliği oyların tekrardan sayılıp değerlendirme işlemi yaptıktan sonra köyde kimin muhtar olduğuna karar verecek. - OSMANİYE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 07:01 Kaynak: İHA

Ahmet Kurt, Osmaniye, Kadirli, 3. Sayfa
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