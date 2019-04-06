Bu Köyde Muhtarlık, Yarışla Değil Sırayla

Bitlis merkeze bağlı Keklikdüzü köyündeki aileler, muhtarlarını sırayla seçiyor.

ŞENER TOKTAŞ - Bitlis merkeze bağlı Keklikdüzü köyündeki aileler, muhtarlarını sırayla seçiyor.



Köyde kavga ve dargınlıkların yaşanmaması, huzurun sürdürülmesi için alınan kararla muhtarlık seçimlerinde farklı bir yöntem uygulanıyor. 25 haneli ve yaklaşık 400 nüfuslu köyde 31 Mart yerel seçimlerinde Keklikdüzü köyünde görev süresi dolan Abdulkerim Karabulut'un yerine Cesim Aydın muhtarlığa seçildi. Çoğu akraba olan Keklikdüzü köyü sakinleri, seçimlerden dolayı herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı için aldıkları karardan memnun.



"Huzurluyuz ve herhangi bir tatsızlık yok"



Cesim Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde muhtarlığı sırayla yaptıklarını söyledi. Bu karardan köy sakinlerinin memnun olduğunu ifade eden Aydın, şöyle konuştu:



"Bu dönem bizim sıramızdı. Bu böyle devam edecek. Televizyonlarda muhtarlık seçimlerinde yaşanan tatsızlıkları ve huzursuzlukları görüyoruz. Burada böyle bir şey yok. Burada hepimiz akrabayız. Huzurumuz yerinde. Köyümüzde olumsuzluk yaşanmaması, tatsızlık çıkmaması ve insanlar birbirine kırılmaması için sırayla muhtarlarımızı seçiyoruz. 5 yıl sonra hangi ailenin muhtarlık yapacağı belli. Huzursuzluk olmasın diye bu sistemin devam etmesi için elimizden geleni yapacağız."



Köy sakinlerinden Rasim Aydın ise eskiden köyün büyüklerinin muhtarları belirlediğini anlatarak "Seçimlerde huzursuzluk olmasın diye 5 yılda bir ailelerde belirlenen kişileri sırasıyla muhtarlığa seçiyoruz. Huzurumuz bozulmasın diye bu sisteme devam ediyoruz." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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