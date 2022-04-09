Bu köyde neredeyse her taşın altından su çıkıyor - Son Dakika

Bu köyde neredeyse her taşın altından su çıkıyor

SİVAS - Yer altı su kaynaklarının kuruma noktasına geldiği İç Anadolu Bölgesinde öyle bir köy var ki bu köyde her taşın altından su çıkıyor, adeta köyün dört bir yanından su fışkırıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yurtta yeraltı su kaynaklarında ciddi kuraklık endişesi yaşanıyor. Genel müdürlüğün geçtiğimiz yıl yayınladığı kuraklık haritasında Sivas kuvvetli kuraklık yaşanan bölgeler arasında gösterildi. Sivas'ta yeraltı su kaynaklarında ciddi kayıplar yaşanırken öyle bir köy var ki bu köyde neredeyse her taşın altından su çıkıyor.

Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Tekke köyünde adeta köyün dört bir yanından su fışkırıyor. Köydeki evlerin temelinden bile su çıkmakta. Yer altından gelen selenyumlu su ile zaman zaman zaman sazangiller familyasından olan, ilçede doktor balıklar olarak adlandırılan balıklarda geliyor. Köy, yer altından gelen bol suyla birlikte farlı bir güzelliğe bürünmüş. Sahip olduğu su kaynakları ve çevresinde oluşan bitki örtüsü ile boş zamanlarını doğa ile iç içe geçirmek isteyenler ve piknikçilere ev sahipliği yapıyor.

Köy muhtarı Haydar Ülger, köyün her tarafından su çıktığını belirtip, "Köyümüzde çıkmakta olan su kaynakları İlkbahar dönemlerinde artar, Sonbahar dönemlerinde azalır. Köyümüzün her tarafından su çıkıyor. Bu güzelliği korumamız lazım. Bu güzelliği korumamız içinde herkesten destek bekliyorum. Köyümüze piknik yapmak için geliyorlar. Gelen misafirlerden rica ediyoruz burada oluşan çöplerinizi götürün. Götürmezler ise biz kendimiz temizliyoruz. Bizim köyümüzde hiç bir yerde olmayan 'Su teremiz' var. Burada çıkan suyla oluşuyor. Kangal ilçesinde bu bitkiyi yemeyen insan yoktur. Hatta bu terenin şifalı olduğunu söyleyenlerde var. Su yer altından kaynaklı geliyor, doğal içilebilen bir su. Suyla birlikte yerin altından balıkta gelebiliyor" dedi.