Bu köyde ticari amaçlı fotoğraf çekmek yasak - Son Dakika
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Bu köyde ticari amaçlı fotoğraf çekmek yasak

10.07.2023 09:57

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde, ticari amaçlı düğün ve mezuniyet fotoğrafı çektirmek izne bağlandı. Köy muhtarlığı kararıyla köy içi ve çevresinde izinsiz ticari amaçlı fotoğraf çekimi yasaklandı. Ticari amaçlı fotoğraf çekmek isteyenler muhtarlıktan izin alıp, 200 lira ödeme yaparak fotoğraf çekebiliyor. Köy, turistlerin ilgi odağı olan taş evleri ve tarihi dokusuyla dikkat çekiyor. Uygulama, köyün gelirine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Bu köyde ticari amaçlı fotoğraf çekmek yasak

Muhtarlığa para vermeyen bu köyde ticari amaçlı fotoğraf çekemiyor

Bu köyde fotoğraf çektirmek 200 lira

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kazdağları eteklerindeki taş mimari yapısıyla ünlü Yeşilyurt köyünde, ticari amaçlı düğün ve mezuniyet fotoğrafı çektirmek izne bağlandı. Görselliğiyle gelin ve damatlar ile mezuniyet hatırası çektirmek isteyenlerin tercih ettiği yerlerin başında gelen köyde, ticari amaçlı fotoğraf çektirmek isteyenler muhtarlıktan izin alıp, 200 lira bir miktar ödeme yapıp, fotoğraf çekebiliyor.

Ayvacık ilçesinde bağlı Yeşilyurt köyü, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak yeri oluyor. Kazdağları eteklerindeki, taş evleri ve yüzlerce yıllık tarihiyle doğal platoyu andıran Yeşilyurt köyü düğün, nişan ve mezuniyet çekimleri için gelen stüdyo fotoğrafçılarının ilgi odağı oldu. Fotoğraf çektirmek için köye artan ilgi ve bu nedenle yerli ve yabancı turistlerin rahatsız olması üzerine Yeşilyurt Muhtarlığı, köy girişine, 'Köy muhtarlığı kararı ile köy içi ve çevresinde izinsiz ticari amaçlı fotoğraf çekimi yasaklanmıştır. Köyümüz sınırları içerisine muhtarlık izni olmadan hurdacı ve seyyar satıcı girmesi yasaktır' yazılı tabela astı. Uygulamada, Düğün, nişan çekimleri, okul mezuniyet törenleri 200 lira olarak belirlendi. Toplanan paralar karşılığında fotoğrafçılara makbuz kesiliyor.

Yeşilyurt köyü Muhtar Azası Barış Şen, "Köyümüz Kaz Dağları eteklerindedir. 800 yıllım bir geçmişi vardır. Zamanında Rumlarla Türkler ortak bir yaşam sürmüş. Mübadele döneminde Rum vatandaşlar buradan gidiyor. Yerlerine Türk kökenli vatandaşlar yerleşiyor. Köyümüzde genelde Rum mimarisi hakimdir. Taş dokusu günümüze kadar korundu. Bu şekilde de köyümüz cazibe merkezi haline geldi" dedi.

Köyde ticari amaçlı fotoğraf çekimleri Muhtarlık olarak yasakladıklarını belirten Muhtar Azası Barış Şen, "Yaklaşık 4-5 yıllık bir uygulama. Köyümüzde çok sayıda ticari katalog çekimleri olmaya başlamıştı. Düğün, nişan çekimleri, okul mezuniyet törenleri gibi. Köye gelen arkadaşlara bir takım kurallara uymuyorlardı. Hem onlarla iletişime geçmek, hem de köyümüze bir gelir sağlaması açısından ticari olarak fotoğraf çekimlerinde, fotoğrafçıdan alınmak kaydıyla makbuz karşılığı 200 TL gibi bir çekim başı ücret alınıyor. Buda köyümüze katkı oluyor" diye konuştu.

Kamuoyunda köyde fotoğraf çekiminin tamamen yasak olduğu yönünde de bir algı oluştuğunu hatırlatan Aza Barış Şen, köydeki bu uygulamanın sadece ticari amaçlı fotoğraf çekimleri için geçerli olduğuna dikkat çekerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu uygulamamız vatandaşlarımıza yönelik değil. Turistik anlamda köyümüze gelen yerli ve yabancı turistler yada hobisi fotoğrafçılık olan, profesyonel olarak çekim yapacak olan kişilere de köyümüzün kapısı açıktır. Amacımız, sadece ticari amaç güden, buradan para kazananların belli bir miktar köye katkı sağlamak. Bu uygulama yılarca yanlış anlaşıldı. Kamuoyunda bu köyde fotoğraf çekmek paralıdır diye yansıtılıyor. Öyle bir uygulamamız yok. Köyümüze ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlere böyle bir uygulamamız yok. Profesyonel çekim yapan fotoğraf stüdyoları için sadece bu uygulamamız var."

Bu uygulamanın ekonomik anlamda köye de katkısı olduğunu kaydeden Barış Şen, "Çok cüzi bir rakam alınıyor. Esas amaç ekonomik katkıdan ziyade bu fotoğrafçı arkadaşların en başta gelip, bizimle iletişime geçmeleri, belli kurallara riayet etmeleri. Çünkü trafiği kesiyorlar. Özel mülklere giriyorlar. Köyde yaşayan vatandaşlara da zarar verici hareketler oluyor. En azından öncesinde irtibata geçip, bilgilendirmesini yapıyoruz. Köyümüzde doğal bir doku var. Köyümüzü stüdyo olarak kullanıyorlar. Hem de köye küçük bir katkı sağlamış oluyorlar" şeklinde konuştu.

Köyde organik ürünler üzerine satış yapan işletme sahibi Hüseyin Serpen, "800 yıllık bir geçmişi olan köyümüzde mimari yapı ve dokunun günümüze kadar korunmuş olması yerli ve yabancı binlerce turistin köyümüze gelmesini sağlıyor. Köyümüzde ayrıca konaklama tesislerinin olması da esnaflara ekonomik anlamda katkı sağlıyor" dedi.

Kaynak: İHA
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Çanakkale, Yeşilyurt, Kaz Dağı, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bu köyde ticari amaçlı fotoğraf çekmek yasak - Son Dakika


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