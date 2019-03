Bu Köye Bir Kadın Eli Değmeli"

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı 'nın Hıdır köyünde, erkek muhtarların hizmetlerinden memnun kalmayan Sevda Sögüt Sarı, beraberindeki kadın aza adaylarının desteğiyle köyüne kadın eli değip daha iyi hizmet götürülmesi için muhtarlığa aday oldu.İl merkezine 10 kilometre mesafedeki Hıdır köyünde yaşayan bir çocuk annesi Sevda Söğüt Sarı (42), çocukluktan bu yana kurduğu muhtarlık hayalini gerçekleştirmek için 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde köyünden muhtar adayı oldu.Yaz aylarında tarlada tırpanla ot biçen, traktörüyle tarla süren ve bakkal işleten Sarı, yaklaşık 170 seçmenin bulunduğu köyde 2 erkek muhtar adayına karşı kolları sıvayarak sahaya indi.Köyünde bir ilki gerçekleştirerek ilk kadın muhtar olmak isteyen Sarı, kadın dayanışmasına önem vererek aza listesinde üniversite öğrencisi veya mezunu kadınlara yer verdi.Aza adaylarıyla omuz omuza vererek köyünde çalışmalarını sürdüren Sarı'ya özellikle köydeki kadınların desteği her geçen gün artıyor.Yazın tarlada çalışıp kışın da hayvanlarına bakan Sarı, ziyaret ettiği köylülerin sorunları dinleyerek projelerini anlatıp seçimde destek istiyor.Kadınların ilgisiyle karşılaşan Sarı, muhtar seçilmesi halinde köydeki su sorununu çözmeyi, çocuklar için parkın yanı sıra süt ürünlerinin işlenmesi için mandıra yapmayı vaat ediyor.Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuk yaşlarda ticarete başladığını, tarla ve birçok işte çalıştığını söyledi.-"Muhtarlık, çocukluk hayalim"Köydeki kızların okumasına yardımcı olmak ve sorunları çözmek için üniversite okuyan kadın azalar seçtiğini belirten Sarı, şunları kaydetti:"Muhtarlık, çocukluk hayalim. Hayvancılık, çiftçilik ve bakkal işletmeciliği yaptım. En son hedefim muhtarlık. Allah nasip ederse muhtarlığı yapacağım. Köyüme en iyi hizmeti vermek, köyümün sorunlarını çözmek ve özellikle gençlerimizin okumasına yardımcı olmak için aday oldum ve çalışıyorum. Seçtiğim azaların üniversite mezunu olması bizim için avantaj. Bir yere gittiğimizde kendimizi iyi şekilde ifade edebilmemiz, istediğimiz şeyi alabilmemiz çok önemli.""Erkek muhtarların yapamadıklarını bir bayanın yapacağına inanıyoruz"Söğüt Sarı, amacının köydeki sorunları çözmek olduğunu vurgulayarak, kadınlar başta olmak üzere vatandaşlardan destek aldığı anlattı.Hıdır köyüne bir kadın elinin değmesi gerektiğine inandığını aktaran Sarı, şöyle konuştu:"Köylülerimiz 'Artık Hıdır köyüne bir bayan eli değsin, kaç yıldır erkek muhtarların yapamadıklarını bir bayanın yapacağına inanıyoruz' dediklerini duyuyoruz. Kadınlar süt sağıp kilosunu 2 liraya satıyor, o kadar zahmete değmez, köyde mandıranın olması gerekiyor. Çocuk parkı yok. Çocuklar için park yapmak istiyorum. En büyük sıkıntımız olan su sorununu çözeceğiz. Köyde her zaman ilkleri gerçekleştiren kadın oldum. Allah nasip ederse muhtarlık seçimlerini kazanıp köyde ilk kadın muhtar olacağım.""Bayanlar her şeyin en iyisini, en güzelini yapar" Atatürk Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümü son sınıf öğrencisi olan Cansu Beyazıt ise Sarı'nın listesinde aza olduğunu ve seçimi kazanmak için çok çalıştıklarını anlattı.Vatandaşlardan destek beklediklerini dile getiren Beyazıt, "Özellikle bayanlardan destek bekliyoruz. Bu köye bir kadın eli değmeli. Bayanlar her şeyin en iyisini, en güzelini yapar. Biz de bunu gerçekleştireceğiz. Allah nasip ederse kazanırsak muhtar adayımız çalışamazsa bile aza olarak biz çalışmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Seçmenin oylarını bekliyoruz." şeklinde konuştu.Diğer aza adayı İbrahim Çeçen Üniversitesi Çocuk Gelişimi mezunu Şeyma Söğüt de "Millete hizmet etmek için buradayız." dedi.