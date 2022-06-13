Sivas'ta "Z Yokuşu" sürücülerin kabusu oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta "Z Yokuşu" sürücülerin kabusu oldu

13.06.2022 10:43

Sivas'ta ismini şeklinden alan "Z yokuşu" neden olduğu kazalar ile sürücülerin korkulu rüyası oldu.

Sivas'ta ismini şeklinden alan "Z yokuşu" neden olduğu kazalar ile sürücülerin korkulu rüyası oldu.

Sivas'ta Merkez ilçeye yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan Gazi köyünün girişinde bulunan dik viraj köylüyü canından bezdirdi. İsmini şeklinden alan "Z yokuşu" yaşanan kazalar ve diğer problemler nedeniyle sürücülerin kabusu oldu. Yük taşımacılığı yapan kamyonlar ve uzun araçlar bu yola girmiyor. Giren araçlar ise virajda kalıyor. Keskin ve dik virajlar kış aylarında ise kullanılmaz hale geliyor. Bir kez virajları kullananlar bir daha bu yola girmek istemiyor. Köy sakinleri özellikle uzun araçlar virajları aşamadığı için taşımacılıkta sıkıntı yaşadıklarını belirtip, yolun güzergahının değiştirilip virajlardan kurtulmak istiyor.

TÜM KÖY SAKİNLERİ MAĞDUR

Köy sakinlerinden Rahmi Demir, ağır tonajlı ve uzun araçların yola giremediğini belirterek, "Bu yolun ismi 'Z Yokuşu'. Burası dik ve virajlı bir yol olduğu için ağır tonajlı arabalar kesinlikle gelmiyor. Bir kez Gazi Köyüne yük getiren kamyon şoförleri bu yokuştan dolayı bir daha gelmiyor. Biz bu yolların tekrar yapılmasını istiyoruz. Buraya yük getirmek isteyen vatandaşlar sıkıntı yaşıyorlar. Bir kez buraya yük taşımak için gelen diğer gelmesinde 2 katı para istiyor. Diğer bağlantı yolunu kullanmak isteyenlerde fazladan 80 km yol yapıyor. Vatandaşlar bu durumdan çok mağdur oluyor. Bizler bu yolların yapılmasını istiyoruz" dedi.

"Z YOKUŞU ÖLÜM YOKUŞU OLABİLİR"

Kış mevsimlerinde yaşadığı zorlukları anlatan Üzeyir Coşkun, "Çok dik ve virajlı olduğu için buraya 'Z Yokuşu' deniyor. Kış mevsimlerinde burada çok zor anlar yaşıyoruz. Buraya biraz kar yağdığı zaman hiçbir arabanın çıkma ihtimali yok. Yetkililerden biran önce buranın düzeltilmesini istiyoruz. 'Z Yokuşu' ölüm yokuşu olabilir" dedi.

(Mert Taha Varol - Mustafa Kurtulan - İHA)

Sivas'ta Z Yokuşu sürücülerin kabusu oldu
Sivas'ta Z Yokuşu sürücülerin kabusu oldu
Sivas'ta Z Yokuşu sürücülerin kabusu oldu
Sivas'ta Z Yokuşu sürücülerin kabusu oldu
Sivas'ta Z Yokuşu sürücülerin kabusu oldu
Sivas'ta Z Yokuşu sürücülerin kabusu oldu

YORUMLAR
500
Sivas'ta 'Z Yokuşu' sürücülerin kabusu oldu Sivas'ta 'Z Yokuşu' sürücülerin kabusu oldu Kene kabusu geri döndü, 'sakın bunu yapmayın, hemen enjekte olabiliyor' Kene kabusu geri döndü, 'sakın bunu yapmayın, hemen enjekte olabiliyor'
Kaynak: İHA

Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Sivas'ta 'Z Yokuşu' sürücülerin kabusu oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:43 Otobüs şoförünü bıçakla yaralayan sanıktan pes dedirten savunma: Çakı kendi kendine açılmış
10:42 Kızlarının sınava gireceği okula bakmaya giden aile, eve dönünce gördükleri manzara karşısında şoka uğradı! Evi kanalizasyon suları bastı...
10:41 Erzurum'un kırmızı periler diyarı: Narman Peribacaları
10:24 Celcius'un açıklaması sonrası tepetaklak oldu! Bitcoin son 18 ayın en düşük seviyesine geriledi
10:20 Cari açık nisan ayında 2 milyar 737 milyon dolar oldu!
10:13 Böyle sert şut görülmedi! Hulk'un vuruşu tüm stadyumu salladı
10:10 Konser sırasında yere düşen Serdar Ortaç yardım etmek isteyenlere "Bırak ben Gülben miyim?" sözleriyle takıldı
09:58 AFAD'ın panik yaratan bildirimi sosyal medyanın gündemine oturdu!
09:55 Kaçak fil, yaşlı kadını öldürdü! Sonrasında cenazeyi basarak tabuta saldırdı
09:36 Aleyna Tilki arkasını dönerek poz verdi, kalçasını görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 11:00:37. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta "Z Yokuşu" sürücülerin kabusu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement