Bu köye "korkmak" için binlerce kişi geliyor - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Bu köye 'korkmak' için binlerce kişi geliyor - Son Dakika

Bu köye "korkmak" için binlerce kişi geliyor

7 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı 950 nüfuslu Çamlıca köyünde her yıl düzenlenen ve eski bir Balkan geleneği olan "Bocuk Gecesi" etkinliği, bu yıl 18 Ocak Cumartesi gecesi yapılacak.

Bu köye

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı 950 nüfuslu Çamlıca köyünde her yıl düzenlenen ve eski bir Balkan geleneği olan "Bocuk Gecesi" etkinliği, bu yıl 18 Ocak Cumartesi gecesi yapılacak.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun Keşan Belediyesi, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Çamlıca Köyü Muhtarlığı ve köy halkının iş birliğiyle gerçekleşeceğini söyledi.

"Bocuk Gecesi" etkinliği için bu yıl titiz bir çalışma yapıldığını belirten Helvacıoğlu, "Bunun 'Cadılar Bayramı' olarak nitelendirilmemesi için önlemler aldık. Bocuk, bin yıllık bir Balkan geleneğidir. Etkinliğin konseptini geleneğe göre düzenledik." dedi.

Bocuk geleneğinin ocak ayının en soğuk haftasında sürdürüldüğünü anlatan Mustafa Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Bin yıl önce Balkanlar'da bir arada yaşayan Müslüman ve Hristiyanlar, soğuktan ve kötülüklerden korkmamak için gelenek üretmişler. Müslümanlar o gece kabak tatlısı yiyormuş, Hristiyanlar da domuz. Ortak bir yaşam, ortak gelenek ama yiyecekler farklı. Bu gelenek günümüze kadar süregeldi. Biz de bunu Çamlıca köyümüzde devam ettiriyoruz. Bocuk Gecesi etkinliği her yıl büyüyerek devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi var. Amacımız, gelecek yıl bu etkinliği 2 gün, 1 gece şeklinde gerçekleştirmek. Ünlü turizm firmalarından dönüşler alıyoruz, bu yıl 37 firma köye tur getirecek. Bocuk Gecesi'nde 40 bin misafiri ağırlamayı amaçlıyoruz."

"Bocuk Gecesi"nde neler yapılıyor?

Kışın en soğuk gecesinde kutlanan "Bocuk Gecesi"nde her evde mutlaka kabak pişiriliyor, bunun yanı sıra kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı ve ceviz yeniliyor.

Aile halkı, komşular ve akrabaların katıldığı gecede çarşaflara sarınan gençler, komşularını "Bocuk geliyor" diyerek korkutuyor.

"Bocuk" diye adlandırılan varlığın beyazlar içinde ve insan görünümünde gezdiğine, "Bocuk karısının" kabak pişen eve gelip kötülük yapmayacağına inanılıyor.

"Bocuk Gecesi"nin, kış mevsimindeki en soğuk gecenin simgesi olduğu ve bu gece suya atılan tahtanın sabah su üzerinde donmuş olarak bulunması halinde o evdekilerin yıl boyunca sağlıklı, dayanıklı ve güçlü olacağına inanılıyor.

Çamlıca, Edirne, Keşan, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 16 Ocak 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Pastanede cinayet anı kamerada! Defalarca tetiğe bastı Arkadaşının kapısına, "Mahrem görüntülerin elimde" yazılı not bırakıp 350 bin lira para istedi FETÖ firarisi Hakan Şükür'den Uber açıklaması: Keyif için yapıyorum

Son Dakika Haberleri
18:32 Ankara'da işkenceci gasp çetesine operasyon: 20 gözaltı - Son Dakika Haber
18:29 Mağazalardan hırsızlık yapan kadınlar serbest - Son Dakika Haber
18:27 Uluslararası Af Örgütü'nün İsrailli siber gözetim firmasına karşı açtığı dava 'gizli' görülecek - Son Dakika Haber
18:25 Isparta'da yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi: 5 gözaltı - Son Dakika Haber
18:22 Yaşlı şahsı dolandıran 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika Haber
17:53 Kaçarak evlenen kızıyla görüşmek isteyen eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi - Son Dakika Haber
17:43 Bakan Akar, İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 18:41:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bu köye "korkmak" için binlerce kişi geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]