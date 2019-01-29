Bu Köyün 30 Bin Dekar Tarım Arazisi Var

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik merkeze bağlı Kurtköy'de tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarla bir araya gelerek, "Kurtköy'de birliktelik ruhu yüksek. 30 bin dekar tarım arazisi var, genç nüfusu fazla" dedi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik merkeze bağlı Kurtköy'de tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarla bir araya gelerek, "Kurtköy'de birliktelik ruhu yüksek. 30 bin dekar tarım arazisi var, genç nüfusu fazla" dedi.



İl Müdürü Yoldaş, Kurtköy Köy Konağında Bilecik Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Mustafa Demirbaş ve şube müdürleri ile birlikte tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylülerle bir araya geldi. Kurtköy'de de birliktelik ruhu yüksek olduğunu anlatan Yoldaş, "Kurtköy ile ilgili bilgi sahibiyiz. Köyle ilgili çeşitli çalışmalarımız olacak inşallah. Bütün köylerimiz için çalışıyoruz. 248 tane köyümüz var. Ama Kurtköy gibi genç ruhlu ve girişimci insanların olduğu köyleri biraz daha ön plana çıkarıp güzel bir şey yapabilir miyiz diye düşünüp çalışıyoruz. Kurtköy'de de birliktelik ruhu yüksek. 30 bin dekar tarım arazisi var, genç nüfusu fazla ayrıca köy bütün yollara yakın. Burada üretilen bir ürün Bursa'ya, Eskişehir'e Kocaeli ve İstanbul'a ulaşımı noktasında sıkıntısı yok. El birliği ile bir çalışma yapacağız. Bu bölgede sanayicilerimiz de mevcut. Sizler bu işe gönül verenler olacaksınız bizler de kamu kaynaklarını ve kendi bilgilerimizi seferber edip beraberce güzel şeyler yapacağız. Köyün nüfusunun yoğun olması bizim için çok büyük avantaj. Boş kalan arazilerin değerlendireceğiz. Son yıllardaki iklim değişikliğiyle beraber ürün değişikliği de arz ediliyor. Bunlar üzerinde de çalışacağız" dedi. - BİLECİK

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kenevir Üretimi İçin Tarih Belirlendi: Son Gün 1 Nisan

Döner ve Köfte Standardında Değişiklik Yapıldı

'Derdim Olsun' Şarkısıyla Rekor Kıran Reynmen'in Acun Ilıcalı'nın Sunuculuk Teklifini Reddettiği Ortaya Çıktı

Suudiler, BM Özel Raportörünü Kaşıkçı'nın Öldürüldüğü Konsolosluğa Sokmadı