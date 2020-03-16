Bu koyunlardan almak için 6 ay sıra beklemeniz gerekiyor - Son Dakika
Son Dakika Genel Bu koyunlardan almak için 6 ay sıra beklemeniz gerekiyor - Son Dakika

Bu koyunlardan almak için 6 ay sıra beklemeniz gerekiyor

6 saat önce

- Bu koyunlardan almak için 6 ay sıra beklemeniz gerekiyor Getirdiği damızlık koyunlar ile et randımanını yüzde 40 artıran koyun çiftliğinden kuzu almak isteyen vatandaşlara 6 ay sonrasına sıra veriliyor.

- Bu koyunlardan almak için 6 ay sıra beklemeniz gerekiyor

BURSA - Getirdiği damızlık koyunlar ile et randımanını yüzde 40 artıran koyun çiftliğinden kuzu almak isteyen vatandaşlara 6 ay sonrasına sıra veriliyor.

Hampshire ve Suffolk koyunlarını yurt dışından Bursa'nın Yenişehir ilçesine getiren işletme, et randımanını atırarak üreticilerin yüzünü güldürmeye başladı. Türkiye genelinde bu hayvanlardan alarak et randımanını arttırmak isteyen küçükbaş hayvan besicilerine 6 ay sonrasına sıra veriliyor. Çiftliğin veterineri Şeref Aslan, "Bu işletmemiz 2017 yılında özel kurulmuş bir işletmedir. İngiltere'den etçi ırklardan olan Hampshire ve Suffolk'lardan damızlık seçilip getirilmiş bir işletmedir. İşletmemizde 400'e yakın anaç koyunumuz var. Programlı bir şekilde üreme faaliyetlerini yürütmekteyiz. Ülkemizin 81 iline damızlık ithal etmekte ve melezlemeler yapmaktayız. Taleplere yetişemediğimiz için müşterilerimize 6 ay sonrasına gün vermekteyiz. İşletmemiz 365 gün düzenli kontrol edilmekte, aşıları ve programları düzenli yapılmaktadır" dedi.

Bu koyunlardan almak için 6 ay sıra beklemeniz gerekiyor

Yenişehir, Bursa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı
Türkiye'ye gelmek için çağrıda bulunan 300 Türk vatandaşı yarın Fransa'dan hareket edecek Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor Avrupa Birliği, üye ülkelere yapılacak seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirdi
Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi         
19:25
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir         
16:46
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu         
14:39
Premier Lig'de şubat ayının futbolcusu Bruno Fernandes seçildi Premier Lig'de şubat ayının futbolcusu Bruno Fernandes seçildi         
14:34
Koronavirüs kaosu başladı! Marketlere akın eden Amerikalılar birbirini bıçakladı Koronavirüs kaosu başladı! Marketlere akın eden Amerikalılar birbirini bıçakladı         
11:21
Derbi seremonisinde Muslera ve Burak Yılmaz birbirine sarıldı Derbi seremonisinde Muslera ve Burak Yılmaz birbirine sarıldı         
10:55
Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı         
10:23
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar         
10:10
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar         
10:06
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı         
09:25
Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Türkiye'den ilk fragman yayınlandı Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Türkiye'den ilk fragman yayınlandı         
07:48
Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek         
04:04
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi         
23:59
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti         
23:12
İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 20:07:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bu koyunlardan almak için 6 ay sıra beklemeniz gerekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]