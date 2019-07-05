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Bu koyunların doğmamış kuzuları bile satılıyor

1 saat önce

Bu koyunların doğmamış kuzuları bile satılıyor Dünyanın en iyi etçi ve damızlık küçükbaş hayvanları arasında gösterilen Alman Karakafa (Schwarzkopf) cinsi koyunlar, bu işin ticaretini yapanların yüzünü güldürüyorBURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde dünyanın en iyi etçi ve damızlık...

Bu koyunların doğmamış kuzuları bile satılıyor
Dünyanın en iyi etçi ve damızlık küçükbaş hayvanları arasında gösterilen Alman Karakafa (Schwarzkopf) cinsi koyunlar, bu işin ticaretini yapanların yüzünü güldürüyor
BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde dünyanın en iyi etçi ve damızlık küçükbaş hayvanları arasında gösterilen Alman Karakafa (Schwarzkopf) damızlık koyun bakan üretici; taleplere yetişemezken, doğmamış kuzuları için bile sıra veriyor.
Türkiye'nin hayvancılıkta önemli merkezlerinden birisi olan Yenişehir'de damızlık Alman Karakafa (Schwarzkopf) çiftliğinde yetişen hayvanlar et verimini yüzde 30 arttırıyor.
Çiftlik sahibi Oktay Öztürk, "Dünyada etçil ve damızlık ırkı olarak Alman Karakafa (Schwarzkopf) koyunu en verimli hayvanlar arasında gösteriliyor. Biz de çiftliğimizde bu ırkı besliyoruz. Türkiye'nin birçok ilinden küçükbaş hayvan bakıcıları bizlerden damızlık koç ve kuzu talep ediyorlar. Bu hayvanın en büyük özelliklerinden biri etçil ırk olmasıdır, melezleme çalışmalarından çıkan kuzularda et randımanını yüzde 30 civarında arttırıyor. Bir diğer özelliği ise diğer yerli ırk kuzular 100 günde 45 kiloya ulaşırken Alman Karakafa kuzuları 100 günde 60 kilo civarına ulaşıyor. Çiftliğimizde bulunan hayvanların hepsi gebedir ve Türkiye'nin birçok iline satışımız vardır. Doğmamış kuzulara bile yoğun bir talep olduğu için şu anda isteklere, taleplere yetişemiyoruz" diye konuştu.
Bu koyunların doğmamış kuzuları bile satılıyor
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:11 Kaynak: İHA
Yenişehir, Bursa, Ekonomi
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