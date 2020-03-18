Bu kuaförde maskesiz tıraş olmak yasak - Son Dakika
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Bu kuaförde maskesiz tıraş olmak yasak

7 saat önce

Bu kuaförde maskesiz tıraş olmak yasak Erzurum'da ki kuaförlerden korana virüsüne önlem amaçlı maskeli tıraş Erzurum'da bir kuaför salonu sahibi tıraş olmaya gelen müşterilerine korona virüsüne önlem almak amacıyla önce maske takıp sonra tıraş ediyor.

Bu kuaförde maskesiz tıraş olmak yasak

Erzurum'da ki kuaförlerden korana virüsüne önlem amaçlı maskeli tıraş

ERZURUM - Erzurum'da bir kuaför salonu sahibi tıraş olmaya gelen müşterilerine korona virüsüne önlem almak amacıyla önce maske takıp sonra tıraş ediyor. Hem müşterilerin hem berberlerin maskeli olduğu kuaför salonunda tıraştan önce ve sonra ellerde dezenfekte ediliyor.

Yeni tip Korona Virüse karşı alınan önlemler kapsamında Erzurum'da bulunan berberler de tedbirlerini aldı. Berberlere gelen müşteriler ilk önce kolonya ile dezenfekte ediliyor. Ardından müşterilere tıraştan önce maske dağıtan berberler kendi maskelerini takmayı da unutmuyor.

Ellerine eldiven takan berberler, müşterilerle olabildiğince az temas etmeye çalışıyor. Her tıraştan sonra makasları ve tıraş malzemelerini dezenfekte eden berberler müşterilerin sıra bekleme sırasında etkilenmemeleri için ise randevu sistemini kullanıyorlar.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan berber Tolga Gürbüz, virüsten korunmak amacıyla böyle bir önlem aldıklarını belirterek, " Virüsten korunmak amaçlı ülkemizin her kesiminde olduğu gibi bizde işletmemizde önlemimizi aldık. Bizler salonumuzda müşterilerimize ve kendimize maske takma zorunluluğu getirdik. Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor herkesin birbirine yardımcı olması lazım. Bizde maske ve eldivenlerimizi takarak daha hijyen bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Bu kuaförde maskesiz tıraş olmak yasak

Erzurum, Kuaför, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:17 Kaynak: İHA

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