Bu Kulübün Eşi Benzeri Yok

Yapımcılığını Hann Film'in, yönetmenliğini Ali Yorgancıoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu, Evren Erdoğan, Ayşe Balıbey ve Bener Karaçor'un kaleme aldığı, başrolünde Aslı İnandık'ın rol aldığı komedi filmi "Aslı Gibidir" oyunculukları ve eşsiz dünyasıyla 25 Ocak'ta seyircisiyle buluşacak.

Gerçek Yaşam Dublörleri filmde, bir kurum ya da bir kişinin yaşadığı bir olayda istenilen karakterin kılığına girerek o kişininhayatını kurtarıyor. Başarılı oyuncu Aslı İnandık bu kulübe katılarak girdiği birbirinden benzersiz karakter seyirciyi kahkahaya boğacak.

Sanat Yönetmeni Levent Vehbi Uysalönderliğinde altı kişinin uzun bir ön hazırlık döneminden sonra ortaya çıkan kulüp için yoğun bir dönemden geçildi. Dublörler Kulübünün dünyasını yaratırken 1000 in üzerinde dekor malzemesi kullanan ekip, özel olarak 150 kostüm diktirdi.

Filmde Aslı İnandık'ın canlandırdığı Aslı karakterinin kazandığı konservatuarın ödemelerini yapabilmek için katıldığı Gerçek Yaşam Dublörler Kulübü izleyenleri gerçekçi dünyasıyla içine sürükleyecek.

ASLI İNANDIK "GERÇEK HAYATTA DA KEŞKE BÖYLE BİR KULÜP OLSA"

25 Ocak'ta seyirciyle buluşmak için gün sayan Aslı Gibidir filminin yıldızı Aslı İnandık, filmde özellikle Gerçek Yaşam Dublörler Kulübü' için heyecanlı olduğunu dile getirdi. İnandık Kulubü'nü şöyle anlatıyor; "Seyircinin filmiizlerken beni daha çok heyecanlandıran kısmı olan "Gerçek Yaşam Dublörleri" üyeleriyle bağ kurmaları tek arzum. "Gerçek hayatta da böyle bir klüp olsa keşke, çok sıcakmış" derlerse filmden çıktıktan sonra, ne mutlu bize. Zira kulüp ile 3,5 haftalık çekim sürecinde ben bağ kurdum. Hatta itiraf edeyim filmde klüpten ayrılmak zorunda olduğum bir sahneyi çekerken hepimiz gerçekten ağladık duygulanıp, göz yaşlarımıza hakim olamadık."