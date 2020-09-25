Bu kumbaralar doğayı koruyacak - Son Dakika

Bu kumbaralar doğayı koruyacak

Geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarının ekonomiye kazandırılması için çalışmalar yürüten Gaziemir Belediyesi, ilçedeki sitelere ambalaj atığı toplama kutusu dağıtmaya başladı.

Bu kumbaralar doğayı koruyacak, System.String[]

Geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarının ekonomiye kazandırılması için çalışmalar yürüten Gaziemir Belediyesi, ilçedeki sitelere ambalaj atığı toplama kutusu dağıtmaya başladı. Özmüşler Atık Yönetimi ve Çevre Danışmanlık Hizmetleri firması iş birliği ve ÇEVKO'nun desteğiyle başlayan proje kapsamında toplam bin 100 adet atık kutusu dağıtılacak.

Sıfır atık hedefiyle çalışmalarını sürdüren Gaziemir Belediyesi, geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarının merkezinde ayrıştırılmasını sağlamak amacıyla yeni bir projeye imza attı. Belediye, geri dönüşüm firması ve yetkilendirilmiş kuruluş iş birliğinde ilçedeki sitelere ambalaj atığı toplama kutusu dağıtılıyor. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın da katıldığı etkinlikte atık kumbaraları dağıtılmaya başlandı. Bin adet küçük boy, 100 adet büyük boy olmak üzere toplam bin 100 adet atık kutusunun dağıtılacağı çalışma kapsamında ilçedeki siteler ziyaret ediliyor, atık kutuları site yöneticileri veya görevlilerine teslim ediliyor. Çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlenen projeyle geri dönüşümün önemi, hangi maddelerin geri dönüştürülebileceği ve geri dönüşüm süreçleri hakkında yönetici ve görevliler bilgilendiriliyor, geri dönüşüm broşürleri dağıtılıyor. Atıkların geri dönüştürülmesinin doğaya ve ekonomiye katkıları hakkında görevlilere bilgi veriliyor, projenin nasıl yürüyeceği anlatılıyor. Sitelere bırakılan ambalaj atığı toplama kutuları dolduğunda site görevlileri, geri dönüşüm firmasına ait 0 533 695 75 62 numaralı Alo Atık Hattı'nı arayarak durumu bildiriyor. Kutular daha sonra firma yetkililerince boşaltılıyor. Projeyle kağıt, karton, plastik, metal, cam ve kompozit ambalaj atıklarının evsel atıklardan ayrıştırılarak toplanıp ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

"Geri dönüşüm uygulamasını yaygınlaştıracağız"

Atıkların geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Ambalaj atıklarının geri dönüştürülebilmesi, kaynağında çöpten ayrı olarak toplanması ve geri dönüşüm endüstrisine ulaştırılması için bu çalışmaya imza attık. Geri dönüşümün yaygınlaşmasıyla hem ülke ekonomisine katkı sağlayacak hem de doğanın kirlenmesinin önüne geçeceğiz. Eğitim ve bilgilendirme çalışmalarıyla da desteklemeye devam edeceğimiz bu projeler ile boşa tüketimin önüne geçmeyi ve geri dönüşüm bilincinin yaygınlaşmasını hedefliyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Gaziemir Belediyesi, Halil Arda, Gaziemir, ÇEVKO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 09:47 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu kumbaralar doğayı koruyacak - Son Dakika

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