Bu kurslara ilgi büyük - Son Dakika

Buca Belediyesi ve Buca İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde Evka-1 Semt Merkezi'nde yetişkinlere yönelik olarak düzenlenen yeni dönem kurslar Bucalılara nefes oldu. Aşçılık, pastacılık, takı tasarım, makine dikiş ve moda tasarım, moda resmi ve illüstrasyon, pilates-step-aerobik, resim, kuaförlük ve Almanca branşlarındaki kurslar, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı kapasiteli olarak 120 öğrenciyle başladı. Kurs saatlerini dört gözle bekleyen kursiyerler, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'a kendilerine sağlanan imkânlardan dolayı teşekkür etti.

KURS SONUNDA SERTİFİKA

Kurslarda yaratıcılıklarını ve hünerlerini sergileyen Bucalılar, aynı zamanda aile ekonomilerine katkı yapacak donanımlar elde etmeye başladı. Kursların sonunda katılımcılara Milli Eğitim Müdürlüğü onaylı sertifika verileceği, kayıtları sürekli olan ücretsiz kurslara başvuru yapmak isteyen Bucalı vatandaşların, ilgili merkeze giderek başvuru işlemlerini yapabilecekleri ifade edildi.