Bu kursta erkekler süpürge üretiyor, kadınlar süslüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bu kursta erkekler süpürge üretiyor, kadınlar süslüyor - Son Dakika

Bu kursta erkekler süpürge üretiyor, kadınlar süslüyor

7 saat önce

HATAY'ın Kumlu ilçesi Halk Eğitim Merkezi'nde unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin canlandırılması ve yaşatılması için açılan kursta, kursiyerler süpürge yapımını öğreniyor.

Bu kursta erkekler süpürge üretiyor, kadınlar süslüyor, System.String[]

HATAY'ın Kumlu ilçesi Halk Eğitim Merkezi'nde unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin canlandırılması ve yaşatılması için açılan kursta, kursiyerler süpürge yapımını öğreniyor.

Kumlu'daki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin canlanması ve yaşatılması için süpürge yapımı kursu açıldı. Kursta, kadın- erkek 36 kursiyer, bir meslek sahibi olmanın heyecanı ile usta öğreticilerinden süpürge yapımını öğreniyor. 40 yıllık süpürge yapımı deneyimi olan usta öğretici Hüseyin İşler, süpürge tohumunu, pamuk ekim zamanı tarlaların kenarına ektiklerini belirtti. Süpürge saplarını zamanı geldiğinde hasat ettiklerini ve kuruttuktan sonra da süpürge yapımına başladıklarını kaydeden İşler, "Unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan süpürgeciliğin yaygınlaşması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Yapılan süpürgeleri de çarşı pazarda satıyoruz" dedi.

ERKEKLER ÜRETİYOR, KADINLAR SÜSLÜYOR

Süpürge kursuna katılan erkek kursiyerler, küçük ve büyük boyda, çeşitli ebatlarda süpürge yapımını öğrenip meslek sahibi olurken, kadın kursiyerler ise yapılan süpürgelere nazarlık-boncuk takarak süslüyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Duman Yurtsever, ilçede açtıkları kurslarla kursiyerleri birer meslek sahibi olmaları için çaba gösterdiklerini söyledi.


Kumlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:34 Kaynak: DHA
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