Türkiye'de küçükbaş hayvancılıkla uğraşan milyonlarca insan bulunuyor. Özellikle son dönemde birçok insan, kendi ahırlarını oluşturarak hayvan yetiştiriciliğine başladı. Ancak ahırların en büyük sorunlarından biri de hayvanlarda meydana gelen hastalıklar.
Özellikle koyunlarının topalladığını gören hayvan sahipleri, büyük panik yaşıyor. Fakat bu topallamanın çözümü o kadar zor değil. Koyunların tabanında yer alan tülüce kurdu, hayvanların aksamasına neden oluyor. Bu kurdun çıkarılması durumunda ise hayvan rahata kavuşuyor.
Sosyal medyada geniş bir kesim tarafından tanınan çiftçi, kurdun ayağından tülüce kurdunu çıkardığı anları takipçileriyle paylaştı. Çiftçi, kurdun ayakta kalması durumunda hayvanın çok acı çekeceğini belirtti.
Son Dakika › Yaşam › Bu kurt, koyunların topallamasına sebep oluyor! İşte hayvanın koyundan uzaklaştırıldığı o anlar - Son Dakika