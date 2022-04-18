Bu kuş muhabbet etmiyor tekbir getiriyor - Son Dakika
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Bu kuş muhabbet etmiyor tekbir getiriyor

18.04.2022 13:02

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaklaşık 3 aylıkken kızlarına doğum günü hediyesi olarak alınan 'Barış' isimli muhabbet kuşunun tekbir getirmesi görenleri şaşkına çeviriyor.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaklaşık 3 aylıkken kızlarına doğum günü hediyesi olarak alınan 'Barış' isimli muhabbet kuşunun tekbir getirmesi görenleri şaşkına çeviriyor. 'Cici kuş', 'Alo babacık' gibi kelimeler konuşan kuş, her geçen gün yeni kelimeler öğrenmeyi sürdürüyor.

Karasu ilçesinde yaşayan Topal ailesinin muhabbet kuşları, öğrendiği kelimelerle dikkat çekiyor. Yaklaşık 3 aylıkken kızlarına doğum günü hediyesi olarak alınan Barış isimli muhabbet kuşunun tekbir getirmesi görenleri şaşkına çeviriyor. Hızlı bir şekilde konuşmayı öğrenen kuş, 'Cici kuşum', 'aşkım aşkım', 'alo babacım' kelimeleri de söyleyen kuş, her geçen gün yeni kelimeler öğrenmeyi sürdürüyor.

"GÖREN VE DUYAN ÇOK ŞAŞIRIYOR"

Kızına doğum günü hediyesi olarak aldığı muhabbet kuşunun öğrendiği kelimeleri duyanların şaşkına döndüğünü belirten Ender Topal, "Kızıma doğum günü hediyesi olarak aldığım muhabbet kuşuna eşim Zinnet ilgilenerek birçok kelime öğretti. Kendi aramızda sohbet ederken, öğrettiğimiz kelimeleri kendi kendine konuştuğunu fark ettik. Son olarak da 'Tekbir Allahu Ekber' demeyi öğrendi ve çok net bir şekilde söylüyor. Gören ve duyan çok şaşırıyor. Kuşumuza ilgi duyuyorlar. Onunla konuşmaya çalışıyorlar. Fakat kendisiyle ilgilenmediğimizde konuşuyor. En güzel de 'Tekbir Allahu Ekber' sözünü söylüyor ve sık sık da tekrar ediyor" dedi.

"EN SON ÖĞRENDİĞİ KELİME TEKBİR GETİRMEK VE BUNU SÜREKLİ KENDİ KENDİNE EVDE TEKRARLIYOR"

Muhabbet kuşuna konuşmayı öğreten Zinnet Topal ise, "Bize geldiğinde 3-4 aylıktı. Çocuklar okula gittiğinde kelimeler öğretmeye başladım. 'Cici kuşum', 'aşkım aşkım', 'alo babacım' kelimelerini öğreterek başladık. Sürekli tekrar halinde öğrettim. Evde yalnız kaldığında içe kapanıyor, eve girdiğimizde ise hemen selam vermeye başlıyor ve bizimle konuşmaya başlıyor. En son öğrendiği kelime tekbir getirmek ve bunu sürekli kendi kendine evde tekrarlıyor" diye konuştu.

(Esra Angün/ İHA)

Bu kuş muhabbet etmiyor tekbir getiriyor
Bu kuş muhabbet etmiyor tekbir getiriyor
Bu kuş muhabbet etmiyor tekbir getiriyor
Bu kuş muhabbet etmiyor tekbir getiriyor

YORUMLAR
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Sakarya, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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