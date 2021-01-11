Bu kuşlara fiyat biçilemiyor, tescil için gün sayıyorlar - Son Dakika

Bu kuşlara fiyat biçilemiyor, tescil için gün sayıyorlar

11.01.2021 11:09

- Bu kuşlara fiyat biçilemiyor, tescil için gün sayıyorlar Sivas'ın önemli değerlerinden olan taklacı ve oyuncu güvercinlere fiyat biçemeyen yetiştiricileri, yurt içinden ve yurt dışından gelen yüksek teklifleri de reddediyorlar.

- Bu kuşlara fiyat biçilemiyor, tescil için gün sayıyorlar

Sivas'ın önemli değerlerinden olan taklacı ve oyuncu güvercinlere fiyat biçemeyen yetiştiricileri, yurt içinden ve yurt dışından gelen yüksek teklifleri de reddediyorlar.

SİVAS - Sivas'ın önemli değerlerinden olan taklacı ve oyuncu güvercinlere fiyat biçemeyen yetiştiricileri, yurt içinden ve yurt dışından gelen yüksek teklifleri de reddediyorlar.

Sivas coğrafyasına özgü nitelikler taşıyan ' Sivas taklacı ve oyuncu güvercin ırkı' dikkat çekmeye devam ediyor. 2019 yılında güvercinlerin tescillenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmada sona yaklaşıldı. Öte yandan tescil çalışmaları kapsamında 180 yuvada 600 güvercinin kuş ölçümleri yapılmıştı. Araba fiyatına satılan güvercinler dünyanın dört bir yanından da ilgi görüyor. Yaklaşık 200 ailenin geçim kaynağı haline gelen güvercinler, pandemi döneminde de vatandaşlar tarafından rağbet gördü. Yaklaşık 12 saate kadar havada kalabilen taklacı ve oyuncu güvercinlere yetiştiricileri fiyat biçemiyorlar.

"Taklacı güvercinlere ilgi arttı"

Sivas Güvercinleri Araştırma Geliştirme ve Koruma Derneği Başkanı Haluk Karyağdı, bu yıl pandemi nedeniyle taklacı güvercinlere ilginin arttığını belirterek, "Benim tanıdığım 60-70 tane arkadaş sadece güvercinle evini geçindiriyor, sadece güvercin besliyor güvercin satıyor. Yaklaşık 150-200 aile şuanda sadece güvercinle geçimini sağlıyor. Bu sene güvercine çok daha rağbet oldu çünkü pandemiden dolayı insanlar şehrin dışına kaçtı güvercin sevgisi olan arkadaşlar boş vakitlerini değerlendirmek için, şehirden, sokağa çıkma kısıtlamasından kaçmak için yazlıklarına gittiler ve orada vakit geçirmek için güvercin beslemeye başladılar. Türkiye 3 ilin kendine özgü kuşu var Sivas, Şanlıurfa ve Mardin bunların arasında da en ön planda Sivas çünkü Sivas kuşu burada güçlü kalıyor. Sivas kuşu çok güçlü çok dayanıklı öyle güvercinlerimiz var ki 10 saat 12 saat havada kalıyor. 10-12 saat havada kalmak için ciğer lazım" şeklinde konuştu.

100 bin liraya vermiyor

Karyağdı, kuşlara fiyat biçemediğini ve 100 bin liraya bile vermeyeceğini söyleyerek, "Bundan 4 sene önce Avrupa'ya bir çift kuşu 15 bin liraya vermiştim. Bu senede yaklaşık 3 Bin Euro teklif ettiler, ben bu güvercin için rakam söylemek istemiyorum burada güvenlik bölge müdürlüğü yaptım ben o işi bıraktım bu kuş için 7-8 bin liralık işi bıraktım. Şimdi buradan bu kuşun fiyatını siz belirleyin arkadaşlar ben kuşuma fiyat biçemem. Yemin edebilirim ki 50-100 bin liraya vermem" dedi.

Taklacı güvercinlerin tesciline ramak kaldı

Haluk Karyağdı, taklacı güvercinlerin tescillenmesine 1-2 ay kaldığını dile getirerek, "Tescil işi bitme aşamasında Sivas'ta 180 tane yuvaya gittik, yaklaşık 600 tane kuş ölçümü yapıldı ve her kuşun ölçümü 10-15 dakika sürüyor. Hocalarımızın en ince ayrıntısına kadar fiziki özelliklerini tespit ediyor. Sivas özgü kuşların ölçümleri, kanat yapıları kuyruk yapıları, göz yapılarına kadar bütün özellikleri kayıt altına alındı şuanda laboratuvar aşamasında tüy örneklerinden gen çalışmaları yapılıyor. Sivas kuşumuz Avrupa'da da Türkiye'de de gerçekten bir marka 1-2 ay sonrada diyeceğiz ki tescilli markamız. Sivas'ın bu değerine bir değer daha katmış olacağız. Sivas'ın onuru gururu Kangal köpeğimizden sonra taklacı güvercinimiz de var diyeceğiz. Kangal köpeğimiz tescillendi böyle bir değerimiz neden tescillenmesin" ifadelerini kullandı.

Bu kuşlara fiyat biçilemiyor, tescil için gün sayıyorlar
Bu kuşlara fiyat biçilemiyor, tescil için gün sayıyorlar
Bu kuşlara fiyat biçilemiyor, tescil için gün sayıyorlar
Bu kuşlara fiyat biçilemiyor, tescil için gün sayıyorlar

Otomobil, Türkiye, Tarım, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu kuşlara fiyat biçilemiyor, tescil için gün sayıyorlar - Son Dakika


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