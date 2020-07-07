"Bu kutsal mekanı ortak aklın, millet maslahatının ve çözüm üretmenin, medenice konuşmanın ve... - Son Dakika

"Bu kutsal mekanı ortak aklın, millet maslahatının ve çözüm üretmenin, medenice konuşmanın ve...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bize düşen en önemli görev, şanla, şerefle, kahramanlıkla, fedakarlık ve vatanperverlikle mazisi şekillenmiş bu yüce Meclise layık olmak, Meclisimizin itibarını gözümüz gibi korumak, bu itibara halel getirecek her şeyden titizlikle kaçınmaktır.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bize düşen en önemli görev, şanla, şerefle, kahramanlıkla, fedakarlık ve vatanperverlikle mazisi şekillenmiş bu yüce Meclise layık olmak, Meclisimizin itibarını gözümüz gibi korumak, bu itibara halel getirecek her şeyden titizlikle kaçınmaktır. Milletvekilleri olarak, bu kutsal mekanı ortak aklın, millet maslahatının ve çözüm üretmenin, medenice konuşmanın ve tartışmanın merkezi haline getirmek vazifemiz olmalıdır" dedi.

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Şentop, TBMM Başkanı seçildikten sonra TBMM Genel Kurulunda kürsüden teşekkür konuşması yaptı. Şentop, AK Parti ve MHP grubuna, rakiplerine ve milletvekillerine teşekkür ederek, "Siyasete girdiğim ilk günden itibaren yol ve dava arkadaşlığını hayatımın en büyük iftihar sebeplerinden addettiğim AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, tensipleri ve takdirleri sebebiyle şükranlarımı arz ediyorum. Şimdi artık seçim tamamlanmıştır. Bundan sonra, Anayasa, İçtüzük, diğer hukuk kuralları ve parlamento teamülleri çerçevesinde adalet ve tarafsızlıkla yüce Meclise hizmet etmeye çalışacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Meclisin milletin iradesinin tecelligahı olduğunu belirten Şentop, "En zor zamanlarda ümit bağladığı bir kurumdur; devletimizin ve siyasetin teminatı, demokrasinin kalbidir. Bize düşen en önemli görev, şanla, şerefle, kahramanlıkla, fedakarlık ve vatanperverlikle mazisi şekillenmiş bu yüce Meclise layık olmak, Meclisimizin itibarını gözümüz gibi korumak, bu itibara halel getirecek her şeyden titizlikle kaçınmaktır. Milletvekilleri olarak, bu kutsal mekanı ortak aklın, Millet maslahatının ve çözüm üretmenin, medenice konuşmanın ve tartışmanın merkezi haline getirmek vazifemiz olmalıdır. Faydasız, sonuçsuz tartışmalarla, birbirimizi yorarak tükettiğimiz zamanın en önemli kaybımız olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Türkiye Büyük Millet Meclisi, millette karşılığı olan her fikrin, telakkinin ve dünya görüşünün özgürce yer bulduğu bir mekandır. Türkiye'yi hedef almadığı, sivil siyasete kastetmediği ve şiddeti bir yöntem olarak benimsemediği müddetçe her siyasi fikir ve oluşum, bu yüce çatı altında var olmayı sürdürecektir"dedi.

(İHA)

Mustafa Şentop, AK Parti, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 20:07 Kaynak: İHA

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